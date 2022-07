Los diputados del interbloque de Juntos, analizan un proyecto de moción de censura contra el Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, en base a un proyecto presentaod por el diputado Gerardo Millman, cercano a Patricia Bullrich.

Según relata el diputado en su proyecto “el Jefe de Gabinete de Ministros es quien representa al Gobierno ante la HCD y no puede distanciarse del vergonzante enfrentamiento de egos que se produjo desde las paso del 2020 hasta nuestros días. Este vacío de poder que provocaron solo trae deterioro del tejido social y de toda la economía de nuestro país.”

En la presentación ante la Cámara de Diputados el proyecto manifiesta que “al ser responsable de la administración del Estado, el Jefe de Gabinete debe también hacerse responsable de las consecuencias de los actos de sus dos jefes directos como lo son el Presidente y la Vicepresidente de la Nación. Manzur al asumir el cargo de Jefatura de Gabinete, también asumió la misión de encauzar no solo un gobierno, sino también la coordinación política de las dos máximas figuras que esperamos que gobiernen hasta el 09 de diciembre del 2023.”

Y continúa “Manzur no solo falló como dirigente político, sino que también falló como administrador de la cosa pública, no detuvo los ataques a la prensa, al campo, a los jueces, a la Corte Suprema, no fué capaz de coordinar a 22 ministros para que asuman un rumbo claro. No supo ser el vocero o comunicador de las medidas más importantes que supuestamente tomó este gobierno durante su mandato, sino que “saraseó” con encomendarnos a Dios para salir adelante, prometió solucionar la falta de gasoil de una semana a la otra sin tener en cuenta que jugaba con la esperanza de los transportistas y sus familias, encareciendo aún más los productos por los costos de logística provocada por la crisis energética generada por la imprevisión del mismo gobierno".

Por otro lado la presentacipon asegura que el jefe de Gabinete, "no supo ordenar la inseguridad, ni siquiera estuvo encima de su Ministro de Seguridad para que lo hiciera, que más que combatir el delito parecía un panelista de 6-7-8 comentando una realidad inexistente. El Jefe de Gabinete no protegió a la industria nacional, no promovió exportaciones, permitió que el país fuera un colador de agentes del terrorismo internacional, pero por sobre todas las cosas, no fue un firme y eficiente defensor de la Constitución Nacional.”

La extensa presentación del bloque de Juntos finaliza manifestando que “este es un aporte valioso que, en el marco de nuestra carta magna, que permitirá descomprimir la figura vapuleada, por su propio partido, del presidente Alberto Fernández y le dará una oportunidad para usar la lapicera y redactar un rumbo esperanzador que nos lleve al puerto de elecciones democráticas que permitan el surgimiento de una nueva esperanza al pueblo argentino en el año 2023", concluyen.