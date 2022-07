Este jueves, presidentes y mandatarios del Mercosur asistieron a una reunión plenaria en Asunción en un clima de tensión y ausencias vinculado a la decisión de Uruguay de avanzar en un tratado de Libre Comercio con China.

En la cumbre, el presidente Alberto Fernández pidió "no buscar soluciones individuales" y declaró: "No me niego en nada a analizar lo que mi amigo [Luis] Lacalle Pou llama flexibilización, solo quiero que sigamos transitando juntos". En referencia al acuerdo con China, el presidente argentino afirmó que "deberíamos hacerlo todos juntos".

"Uruguay no se va a amputar [la chance de avanzar con China] porque esto es un sentir nacional, avanzar en ese sentido, y si es con los socios, mejor. Pero si no, Uruguay, va a avanzar", fue la respuesta de su par uruguayo. Fernández, en cambio, había dicho: "Que no nos ilusione la idea de separarnos y buscar soluciones individuales, con un proyecto propio que me alcance a mi. Todo eso es de corto aliento".

En la reunión hubo algunos ausentes que hicieron que la expectativa esté centrada en la llegada del presidente Fernández quien a través de su canciller, Santiago Cafiero, ya había anticipado su rechazo frente la iniciativa de Uruguay. Tanto el presidente chileno Gabriel Boric, su par boliviano Luis Arce, ni el presidente brasileño Jair Bolsonaro estuvieron presentes, aunque este último dejó un breve mensaje, de solo tres minutos, donde pidió "un Mercosur a la altura de los desafíos".

"Si no estamos unidos, vamos a cometer el peor de los errores", dijo el Presidente y afirmó: “Que no nos ilusione la idea de separarnos y buscar soluciones individuales, con un proyecto propio que me alcance a mi. Todo eso es de corto aliento”. Además, Fernández agregó directamente a los ojos de Lacalle Pou que está dispuesto a analizar una "flexibilización", pero que todo se debe transitar unidos.

"Me alegro que se digan las cosas, sincerarnos y resolver tensiones", le contestó el presidente uruguayo a su par argentino. "Tenemos la inmensa tranquilidad de que en estos foros y en los mano a mano les contamos a todos el sentir nacional, y hacia dónde entendemos que tenemos que ir". Citó al canciller brasileño, Carlos Franca, y destacó: "Modernización y flexibilización, ahí es dónde apuntamos (...). La espalda es mucho más ancha con el Mercosur, como dijo el presidente Fernández", afirmó antes de dejar en claro: "Avanzada esa etapa [del acuerdo con China] lo primero que vamos a hacer es hablar con los socios del Mercosur, es ir todos juntos, pero lo que Uruguay no se va a amputar, porque esto es un sentir nacional, avanzar en ese sentido, y si es con los socios, mejor. Pero si no, Uruguay, va a avanzar".

En referencia a la insinuación de Fernández, remarcó: "Esto no quiebra ni erosiona el bloque común. Habrá otros presidentes y el Mercosur va a seguir existiendo”. Además, pidió “comprensión" y anticipó que avanzará "con otros países y otros bloques” y que avisarán "ni bien se produzcan esos avances". "La mejor manera de protegernos, a mi nación y mi pueblo, es abriéndome al mundo. Y por eso los pasos que toma Uruguay, que pide ser entendido y comprendido por el Mercosur", cerró contundente Lacalle.

Desde el Gobierno intentaron desdramatizar el contrapunto. "Fue menos duro que ayer (en la reunión de los cancilleres). Hubo gestos amigables de ambos lados", afirmaron desde la delegación argentina, y dieron como ejemplo concreto que Lacalle y Fernández compartieron el almuerzo posterior entre los participantes de la cumbre.