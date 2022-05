La diputada por Avanza Libertad, Victoria Villarruel, se defendió luego de ser acusada de viajar por el país con los pasajes del Congreso, que deberían ser usados solo por los legisladores que viajan a sus provincias. En su cuenta de Twitter, la funcionaria aseguró que va a ir a "todos los rincones del país donde haya argentinos sin ser escuchados".

"Soy Diputada Nacional y de La Quiaca a Ushuaia voy a ir a todos los rincones del país donde haya argentinos sin ser escuchados. Mientras no sesionemos me reuniré con todos los argentinos que pueda. Porque en donde no sean escuchados, acá tienen una diputada con la que cuentan" afirmó Villarruel.

Luego detallo y justificó los destinos a los que fue: "En febrero Córdoba, en marzo Salta y Tucumán, en abril Mendoza y en mayo Neuquén. No sé q hacen los otros diputados pero es otra función relevar las necesidades de la ciudadanía, recorrer las provincias, escuchar a la gente y trabajar para favorecer el federalismo y la representación democrática".

La polémica se desató después de que los Datos Públicos de la Cámara de Diputados indicaran que la legisladora y Milei, utilizaron pasajes de avión del Congreso durante el primer trimestre del año.

El problema fue que durante febrero y marzo, Villarruel utilizó 20 pasajes de avión, algo inusual para una representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que esa cantidad generalmente suele ser usada por legisladores que viajan a sus respectivas provincias.