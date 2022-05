El Frente de Todos recibió a representantes de diferentes organizaciones sociales, sindicales y académicas, que fueron en representación del llamado Comité de Acreedores de la Deuda Interna a reclamar avances en la investigación sobre la fuga de divisas.

José Mayans comenzó el encuentro señalando las deudas que dejó la gestión de Cambiemos. Luego le tocaba la palabra al senador Oscar Parrilli para que explique el proyecto de ley que tendrá media sanción el jueves y crea un fondo para pagar la deuda del FMI.

En este momento interrumpió Grabois, "perdón, pero nosotros no vinimos a escuchar sobre el proyecto de ley; vinimos a otra cosa”, arrancó el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

“Queríamos hablar con la bicameral para entender que se hizo hasta ahora, cuáles son los pasos para recuperar los activos fugados”. Y agregó: “El sentido de este comité es visibilizar las deudas internas de los problemas que tenemos de miseria y salario”.

“Creemos que viene muy demorado y que esa demora es responsabilidad de esta casa. No tener hoy un informe oficial que diga cuánto, cómo y quiénes fugaron es responsabilidad de la bicameral. Y no solo nos preocupa que no esté conformada, sino que también la poca actividad de la bicameral de los primeros dos años -del gobierno del Frente de Todos- y la preocupación de la falta de integración en este momento. Si no tenemos bicameral va a ser difícil”, explicó Grabois.

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos insistió sobre el acceso a la información de los informes que hizo el Banco Central respecto de la fuga de capitales por lo que Mayans le respondió que dicho informe “es encriptado, los que pueden tener esos datos son el BCRA y la AFIP y se accede con un pedido judicial frente a la presunción de un delito”.

El senador Mayans se encargó de finalizar el encuentro y lo clasificó como "nutritivo" y declaró que “las puertas del Senado están abiertas” para que vuelvan todas las veces que crean necesarias.