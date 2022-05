Hoy desde la Casa Rosada, el presidente eligió al ministro de Economía Martín Guzmán para dar la mejor noticia del año a los trabajadores.

A partir del 1 de enero, el piso del Impuesto a las Ganancias será de $280.792, de los $225.00 que rigen actualmente.

“Llevamos adelante un esquema de políticas económicas que transforma realidades de las trabajadoras y trabajadores, para que sigan en la senda de recuperación y para mejorar la capacidad de los ingresos”, aseguró Guzmán.

Por su parte, Massa destacó la medida que busca frenar la caída del salario: “Como Estado tenemos que hacer un esfuerzo para que el trabajador no pierda al momento de pagar los impuestos. La suba del mínimo no imponible nos permite mantener la idea de que el salario no es ganancia, sino remuneración”, afirmó

En el acto estuvieron presentes el ministro Guzmán; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y los cosecretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña.