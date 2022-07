El líder del Movimiento de Trabajadores Excluídos, Juan Grabois, se puso especialmente intenso en sus reclamos al gobierno, desde que este descartó el Salario Básico Universal y la ministra de Economía Silvina Batakis, anunció que restringirá los gastos del estado.

Ayer, Grabois se presentó en el canal C5N y otorgó un reportaje donde dijo: "En una coalición muy tensionada a los que intentamos, humildemente y con errores, expresar los intereses de ciertos sectores castigados por la crisis -los que más perdieron- nos pone en una situación en la que no podemos dar tregua: hasta que no haya medidas sociales contundentes, yo no doy tregua”, explicó.

Además explicó: "En Argentina es todo caro menos jorobar al pueblo. Cuando (Martín) Guzmán era rubio, alto y de ojos celestes, nosotros planteamos que no tenía calle ni formación política. No tiene sensibilidad con el pueblo y cree en la mitología de que hay una señora buena que se llama (Kristalina) Georgieva que había reemplazado a la señora mala que se llama (Chistrine)Lagarde, y que venía con un acuerdo extraordinario. Es un tipo que se formó en Columbia, con el establishment internacional, con el ala progresista del Fondo”, dijo.

También apuntó contra la vocera presidencial: “(Gabriela) Cerruti no sabe si Jujuy queda en Argentina o en otro país porque no salió de la General Paz, no conoce nada que no quede por Palermo Hollywood, es gente que no tiene sensibilidad”, sentenció Grabois.

Y ahí nomás, Grabois se lanzó contra Alberto Fernández: “El Presidente está en un termo con sus cinco amigos de la Capital Federal, tiene que reaccionar. Solamente salieron de la General Paz para ir a Ezeiza a tomarse un avión a Estados Unidos, no conocen el barrio”, disparó, y amenazó: “Se acabó el tiempo, ahora viene la protesta. Esto es un llamado de atención. ¿Están muy preocupados por los mercados? Preocúpense por la gente también”. “Gobernar con la gente en la ruta es complicado, vamos a ver a quién hay que calmar”.

Diagnosticó además que los funcionarios: "Se están autoboicoteando, nos están desestabilizando las pésimas decisiones que está tomando el Gobierno en materia de políticas sociales y económicas”, pera luego concluir: "Roma no paga traidores. Los mercados no se calman con discursos, se calman con firmeza y autoridad política. El que quiere hacer guita quiere estabilidad, y la estabilidad requiere primero niveles de dignidad social. Están haciendo mal las cuentas”.