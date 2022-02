Es la primera vez que se escuchan declaraciones de quien fuese el jefe de gabinete del ex ministro de Salud, Ginés González García, y también sobrino del funcionario, Lisandro Bonelli. Ambos abandonaron el ministerio juntos, como grandes responsables de la crisis generado por el vacunatorio VIP.

Sin embargo, Bonelli esta furioso por como resultaron las cosas y en declaraciones al canal TN, afirmó que la responsable de ese vacunatorio cuestionado, sería la actual ministra de la cartera, Carla Vizzotti y no Ginés ni él mismo, como se señaló.

Bonelli dijo que: "nunca existió un vacunatorio VIP, fue un hecho puntual y aislado. Me parece que fue un error, le dieron una dimensión que a mi entender no tenía. El que creo que comete el error de darle esa dimensión, transformándolo en uno más grave, es el Presidente cuando toma la decisión de pedirle la renuncia a Ginés. Pero bueno, será la historia la que se encargue de juzgar".

Pero además agregó con contundencia: "Yo era el jefe de gabinete. El esquema de vacunación dependía de la actual ministra Carla Vizzotti en todo caso. Si existió una irregularidad, que entiendo que no existió, a quien tendrían que haber consultado o en todo caso apuntado, es a la actual ministra" sentenció y completó: "personalmente me genera un poco de ruido. No solo creo que el Presidente se equivoca en pedir la renuncia a Ginés, me hace ruido pensar que quien era la responsable del programa de vacunación termina siendo la ministra".

La palabras de Bonelli podrían tener no solamente repaercusión mediática sino también judicial.