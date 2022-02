Carolina Losada dijo que se siente "cosificada" y se queja de las colectivas de mujeres

La senadora nacional Carolina Losada, salió por primera vez a explicar la situación en que quedó con su escote expuesto en la inauguración de una sanatorio, que compartió con el Padre Ignacio, y cuyas imágenes se hicieron virales, y fueron tendencia en redes por varios días.

Por otro Losada dijo sentirse "cosificada" y la emprendió contra las colectivas de mujeres por no haberla defendido ante semejante situación.

Aparentemente la situación se disparó por responsabilidad del sacerdote, según contó la legisladora nacional a la periodista Romina Manguel: "Cuando fui a saludar al padre Ignacio, él me da su bendición, como siempre. Él tiene una manera de bendecir que es que te agarra la cabeza, te dice palabras, y al agacharme se me corrió todo. Termina la bendición, hable dos palabras más y un medio de comunicación de Funes y me dicen que hay foto con el padre Ignacio. Me corro me pongo de espaldas a la pared, sacan varias fotos y fue eso”, dijo.

Perdo además recriminó a las colectivas que: "Ninguno salió a defenderme, hay una doble vara, porque a mí me estaban juzgando por cuánto muestro o cuánto no muestro, por ser mujer. Hay un colectivo que está defendiendo a Ofelia (Fernández) porque la atacan por su cuerpo, a mí no, hay una doble vara. A mí también me atacan por mi cuerpo, por mi vestimenta de si tenía derecho o no estar vestida de tal manera. Hay una contradicción en los colectivos”, se quejó.

Además agregó que haber sido trend topic en Twitter seis días se debe a que fue "cosificada" por los usuarios de la red, y aún así, se sientió indefensa.

Losada ya había sido objeto de críticas durante la campaña previa a las PASO de septiembre de 2021, cuando en un llamado al voto, también por redes, se mostró dentro del auto, escotada y con voz suave, dijo la frase: "se que ustedes están calientes". Ese video, también fue severamente criticado por la actitud de la ahora senadora.