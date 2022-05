El juez Román Paradi dictó este martes la prisión preventiva domiciliaria a Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, dirigentes acusados de bloquear una distribuidora de alimentos en San Nicolás.

De acuerdo al fallo, el juez consideró que era necesaria la prisión preventiva pero atenuó la decisión otorgando la reclusión domiciliaría. Los sindicalístas tendrán que usar una pulsera electrónica y no podrán contactar a los Rey, dueños de la empresa que bloquearon.

Los denunciados están acusados de haber bloqueado una distribuidora en el interior de la provincia de Buenos Aires, como medida de fuerza para obligar a los empleados a afiliarse al gremio de camioneros.

"Me vienen a arruinar esos hijos de puta. Qué mierda se creen, no quiero más esa gente acá. No los quiero más" afirmó en su momento Ricardo Rey, dueño de la empresa.