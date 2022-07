Cristina dio una clase sobre Perón en Ensenada

La vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó un acto especialmente emotivo en Ensenada, donde conmemoró el fallecimiento de General Perón y dio una extensa clase sobre el modo en que el líder creador del movimiento Justicialista, ejerció el poder.

La ex presidenta explicó que: “Esto es lo que Perón decía: la conducción y el amor del pueblo es en base a los hechos. Es importante que entendamos la mecánica de la construcción del poder del peronismo. ¿Por qué fue atacado Perón? Porque usaba la lapicera en favor del pueblo”.

En contraposición con lo dicho el día anterior por el presidente Alberto Fernández, Cristina indicó que: "Elegí algún párrafo de los que Néstor tenía señalados. Página 73, Persuasión con hechos. ¿Qué decía Perón? ‘Yo no persuadía con palabras, porque las palabras poco persuaden. Yo persuadía a la gente con hechos y con ejemplos’. Perón llegó con la Revolución del 43 y qué se le ocurrió para construir poder: pidió ir al Departamento Nacional del Trabajo, que no lo conocía ni el gato. Eso fue en junio. En noviembre consiguió transformarlo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y ahí, mis queridos y mis queridas, cazó la lapicera y no la largó más”.

Por otro lado, la ex presidenta dijo que el General: "Cazó la lapicera y entró a firmar. ¿Y qué firmó? Derechos que los trabajadores no tenían. Firmó, por ejemplo, el aguinaldo, las vacaciones... Reconoció a las asociaciones profesionales, los sindicatos. Fundó la justicia del trabajo. Se la pasó firmando y firmando. Tanto firmó, que comenzó a haber en el partido militar y en el poder en la Argentina preocupación con este hombre”, sentenció.