Las agrupaciones de la Marcha Federal Piquetera comenzaron a desplazarse desde los puntos de convergencia (Once, Retiro y Constitucuión) hasta la Casa Rosada en reclamo de "trabajo genuino".

La referente Eva Guitiérrez explicó que el objetivo de la marcha es "pedir por trabajo, por el salario, contra el hambre y contra la pobreza". En diálogo con Continental la dirigente comentó: "Entendemos que el nivel de desocupación del 20% y todas las medidas que anuncia el gobierno de ninguna manera significa que van a mejorar la situación. En ningún momento se habla del ingreso al trabajo".

Gutiérrez explicó que no están al reclamo de más planes sociales ya que "no se puede vivir con plan" sino que piden trabajo genuino. "Entre los desocupados sobra la capacitación. En el caso mio y en el de muchos compañeros venimos de 20 de tratar de ingresar al trabajo y por supuesto que no vivimos de un plan, tenemos que hacer changas. (...) Zabaleta (Ministro de Desarrollo Social) quiere reducir los salarios a través de cambiar a los trabajadores de bajo convenio por un trabajador de plan", aseguró.

El dirigente reclamó mayor presencia en la calle para los reclamos: "Es necesario que salga toda la población y preparemos una huelga general, piquetes y estar en la calle activamente para dar una salida porque el gobierno, el Frente de Todos, el anterior de Macri y los anteriores, lo único que hicieron fue aumentar la pobreza y la desocupación. Tenemos que ponernos de pie".

Los organizadores estiman que para esta jornada, habrá más de 100 mil manifestantes en Plaza de Mayo. La protesta finalizará con la lectura de un documento en el que denunciaran "el ajuste del gobierno de Alberto Fernández".