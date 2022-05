La votación en la Cámara de Diputados dio un ajustado triunfo de la oposición frente al oficialismo, que quedó en minoría, y en el plazo de un mes las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto tendrán que emitir un dictamen sobre la instrumentación de la boleta única de papel a partir de las próximas elecciones.

Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, Avanza Libertad, La Libertad Avanza, Juntos Somos Río Negro, Movimiento Popular Neuquino, el riojano Felipe Álvarez (SER) y Romina Del Plá (FIT-PO) votaron a favor de este nuevo proyecto. En contra votaron el Frente de Todos, el santacruceño Claudio Vidal (SER) y Carlos Fernández (Frente de la Concordia de Misiones). Tres de los diputados de la izquierda, Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Alejandro Vilca, se abstuvieron.

Durante la sesión no se lograron los dos tercios de los votos para aprobar ningún proyecto “sobre tablas”, sin embargo, se logró comenzar un plenario de comisiones (Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Justicia) para los días 11, 17, 24 y 31 de mayo y en los primeros días de junio se debatirá en el recinto.

Mario Negri, jefe del bloque de la UCR, señaló que “La boleta única significa hablar de transparencia electoral y terminar con la idea de sospecha de la trampa; implica hablar de igualdad para aquellas agrupaciones políticas que no tienen estructura ni fiscales. No es nuestra intención tratarlo con liviandad, pero tampoco que se demore en el tiempo: la Argentina no puede esperar más”.

Por su parte la diputada Graciela Ocaña (Pro) resaltó que, si la boleta única se hubiese instrumentado en las últimas elecciones, “se hubieran ahorrado $3.000 millones de pesos” en impresión de boletas partidarias. Y el cordobés Rodrigo De Loredo (Evolución Radical) enfatizó que la aplicación de la boleta única en su provincia ha dado resultados exitosos pese a los temores que había generado en el electorado, aunque solicitó que se extremen los cuidados al diseñarla para evitar trampas.