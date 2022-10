La precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, hizo fuertes declaraciones dirigidas a sus rivales internos, en una entrevista realizada en la señal de noticias TN, especialmente, dirigida a quienes controlan fondos públicos y su supuesto uso en campaña electoral.

Bullrich dijo que: “Espero que haya juego limpio” y aclaró: "Cada uno tiene que entender que si quiere un cambio no puede realizarlo desde una estructura o una cultura que no represente ese cambio. Si yo quiero un cambio no puede hacer una campaña clientelar, usando recursos del Estado. Tiene que ser acorde con lo que digo. Les pido a todos los que van a participar que garanticemos que estas cosas sean así, porque ese es un valor de Juntos por el Cambio”.

En principio, en dicha interna hay dos precandidatos que manejan estados provinciales a los que Patricia dirigiría su mensaje: uno es Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, y el otro es Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, aunque en este último caso, su potencia económica parece mas limitada.