La presidenta del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, fue dura contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el manejo de la policía en la puerta de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, durante el fin de semana.

Según Bullrich, la policía no debió permitir que los militantes voltearan las vallas. "Cuando vos tomás la decisión de cercar la casa de la Vicepresidenta, para cuidarla a ella y a los vecinos, la tenés que mantener. El problema es que hoy la calle la tiene la militancia, si seguimos naturalizando que el orden y la ley lo tienen grupos informales y no el Estado de derecho se rompe el contrato de convivencia social y se genera el privilegio del poder. Había que mantener la decisión de mantener la valla, porque lo que están poniendo en duda es lo simbólico, no podés entregar el orden”, sentenció.

De acuerdo a sus dichos, las autoridades (Larreta), mostraron "debilidad y miedo" y eso “se lo transmitís a la policía”. Agregó: “No estamos discutiendo las vallas, eso es totalmente técnico. No estoy peleada con Larreta, quiero transmitirle a la sociedad que quiero representar a un Juntos por el Cambio que no se deje manejar o manipular por la prepotencia kirchnerista y que sea capáz de ponerle la fuerza de la convicción adelante y entender que no podemos regalar al desorden y la falta de ley”.

Indicó que con el manejo de la fuerza estatal: “Vos estás marcando qué es lo que vas a hacer cuando seas gobierno y acá en la Ciudad somos gobierno. No es una pelea personal, no tengo una discusión con Larreta. (Pero) si nos dejamos atropellar ahora, nos va a atropellar cuando seamos gobierno de nuevo. A mi no me van a dominar ni discursiva ni simbólicamente”, finalizó.