Alberto Fernández, presidente de la nación, aseguró ante un medio español, TeleCinco, que los atacantes de Cristina Kirchner, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, lo habían apuntado como próxima víctima. “Se conocieron las conversaciones de los implicados y hablaban de que el próximo era yo”, confirmó el jefe de Estado.

De acuerdo con los chats encontrados en los teléfonos incautados de los atacantes, luego del intento fallido contra Cristina, el siguiente iba a ser Fernández. A pesar de la amenaza, el presidente no teme por su vida. “Tengo que estar atento por si me pasa a mí, pero no puedo separarme de la gente”, aseguró.

Asimismo, reflexionó lo sobre lo sucedido: “En la Argentina después de la dictadura no hubo crímenes de naturaleza política. La imagen es muy dura, porque es un tipo que le gatilló dos veces en la cabeza a Cristina (...) todos los sistemas de seguridad fallan, esa persona sabía que con cualquier resultado iba a ser apresado por la gente que lo rodeaba”.

De igual manera, el presidente habló sobre Fernando Sabag Montiel, asegurando que no “es un loco” y que “no es inimputable, es una persona en sus plenas facultades". Fernández reflexionó: "Eso no es la Argentina, es una banda de sin vergüenzas que son capaces de hacer semejante atrocidad”. Y agregó que “quizás es una persona enojada con la democracia”, pero que “no puede actuar de esta forma”.