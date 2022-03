Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza, le gritó que mentía al presidente Alberto Fernández en plena Asamblea Legislativa. Y el presidente le respondió: "Vos me conocés bien Alfredo, sabés que no miento". ¿A que se refirió el presidente? ¿Que tanto se conocen?.

Se conocen bien. Cuando en 2006 se armó el "radicalismo K" encabazado por Julio Cobos quien entonces gobernaba Mendoza, hubo un "operador" de cada lado, que generó lo que fue la candidatura de Cobos a vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, algo que terminó pasando en 2007.

Por el lado del kirchnerismo gobernante, el armador del acuerdo fue el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el negociador por parte de los "radicales K", para que Cobos integrase la fórmula, fue Cornejo, quien por entonces era diputado nacional y presidió el bloque de radicales que se fueron del partido para ser kirchneristas.

De entonces se conocen bien Fernández y Cornejo y con cara socarrona y sin profundizar, se lo hizo saber el presidente al mendocino en medio del griterío.