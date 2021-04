Volvió Mariana Fabbiani con todo a la pantalla de El 13

Y un día volvió Mariana Fabbiani a la pantalla de El 13, con un nuevo magazine intitulado "Lo de Mariana", para hacerle frente a su rival eterno, Telefé, que en ese horario tiene a Florencia Peña con Flor de Equipo.

En el primer programa de este lunes, Fabbiani tuvo como invitados a Pablo Echarri, Carina Zampini y Facundo Manes. Más allá de energía que suele imprimirle Fabbiani a sus programas, no dejó de hacer un alto para homenajer a Mauro Viale.

"Pasen por favor, bienvenidos a casa. Por fin nos estamos reencontrando. Qué emoción, siempre es una emoción estrenar", dijo Mariana. En su primera entrega la presentadora recibió en su estudio a Pablo Echarri, Facundo Manes y a Carina Zampini.

Por supuesto, no se dejó de lado el contenido político, cuando Echarri dijo: "Se está utilizando la pandemia como herramienta de desgaste o de posibilidad de capitalizar políticamente. Justamente estamos en un año electoral". Pero Mariana no lo dejó correr demasiado: "Desde acá abajo y mirándolos a todos pedimos responsabilidad, coherencia. Sentido común. No queremos escucharlos insultarse, sino dar soluciones", dijo la conductora.