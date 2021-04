Unión le ganó a Boca 1 a 0 en Santa Fé

En un primer tiempo sin mayores incidencias, Unión y Boja empatan 0 a 0 en Santa Fé, al cabo de los 45 minutos iniciales. Si bien el xeneize manejó la pelota, no alcanzó a tenes llegadas de peligro claro, salvo por un tiro libre de Edwin Cardona, que desvió el arquero.

Por su parte Unión llegó mucho menos, aunque en una de esas llegadas, un disparo desde la medialuna dió en el brazo de Buffarini, pero el árbitro omitió sancionar el correspondiente penal.

Cardona fue la figura de este primer tiempo, planificó y ejecutó las mejoras jugadas de Boca, lo que le permitió crear el poco peligro que llevó al acto rival.

En el entretiempo Boca hizo un mal cambio. Marcos Rojo debió salir por problemas físicos y entro Soldano. Boca paso a jugar con cuatro en el fondo cuando venía haciéndolo con cinco. A los 4 minutos desbordó Vera, y los dos centrales que quedaban no pudieron evitar que el chileno Peñanillo la mandase a guardad. 1 a 0.

El cambio fue malo, no porque desarmase la línea de cinco, sino porque Soldano no aportó absolutamente nada. Desde que expulsó a Abila, Boca no tiene un centrodelantero. Soldano no lo es, no queda claro de que juega.

Encima, a los 15 minutos perdió a Cardona que sigue sin estar para jugar todo el partido y entro Mauro Zárate, cada vez mas intrascendente. nada más pasó en todo el partido, salvo por alguna contra mal manejada por Unión en el tramo final.