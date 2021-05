The Guardian festeja 200 años, recordando sus propios errores

Un diario no puede publicarse durante 200 años sin equivocarse en algunas cosas. Éste ha cometido muchos errores. Siempre habrá errores de juicio de noticias dada la naturaleza del trabajo. Los plazos ajustados significaron que el hundimiento del Titanic fue relegado a un pequeño lugar en la página 9 en 1912.

Los errores de comprensión científica dieron como resultado un artículo de 1927 que promovía las virtudes del asbesto , y otros a fines de la década de 1970 que advirtieron sobre una era de hielo que se avecinaba.

Pero los errores más notables no provienen de las páginas de noticias, sino de la columna editorial. Porque es aquí donde los lectores descubren lo que piensa el periódico sobre los grandes temas del día. Y es aquí donde los errores se graban de forma más indeleble en la historia, ya sea que se relacionen con el sufragio, la reforma o, sobre todo en los últimos años, el debate sobre el Brexit.

Errar es humano. Pero tomar la decisión incorrecta es inevitable y doloroso. Para ver por qué The Guardian piensa como lo hace, es útil comenzar con los intereses que originalmente buscaba promover.

El Manchester Guardian nació de un radicalismo moderado y comenzó su andadura en 1821 como portavoz de la reforma política masculina de la clase media. En los años posteriores a la Ley de Reforma de 1832, los hombres con movilidad ascendente obtuvieron el derecho al voto y el periódico perdió constantemente su ventaja radical.

Cuando la revolución convulsionó a Europa a mediados del siglo XIX, el Manchester Guardian sintió poca simpatía por los insurrectos. "El nacionalismo se asoció con la democracia en 1848", escribió David Ayerst en su historia del periódico, "y la democracia todavía era sospechosa en el círculo de The Guardian".

La columna del líder del periódico declaró su apoyo a la ley marcial en Irlanda para sofocar la turbulencia política mientras la hambruna acechaba la tierra. Su análisis despiadado fue que Irlanda solo podría alimentarse si se liberaba de su dependencia de unos pocos cultivos, y eso requería un capital que no se obtendría sin estabilidad política.

El miedo a la mafia dominó este período del pensamiento del Manchester Guardian. El periódico abogaba por una reforma política, extendiendo el derecho al voto y promoviendo el voto secreto, pero quería limitar el voto a los contribuyentes masculinos. El llamado era por una democracia basada en la propiedad, dinero sólido y un gobierno racional.

El Manchester Guardian no quería participar en la ola revolucionaria más extendida de la historia europea. También era un periódico orgullosamente imperialista. Cuando estalló el motín indio en 1857, una rebelión reconocida como el mayor desafío para cualquier potencia europea en el siglo XIX, la columna líder el 26 de septiembre de ese año retumbó con racismo que Inglaterra debe mantener "una confianza inquebrantable en nuestro derecho a gobernar la población nativa en virtud de la superioridad inherente ”.

El liberalismo victoriano estaba acosado por un doble rasero: mientras que a los asiáticos no se les podía confiar la autodeterminación, sí se les podía confiar a los estadounidenses. Hace más de 150 años, el periódico creía que los estados del sur de Estados Unidos tenían derecho a separarse.

Sospechaba que una Confederación libre prosperaría y afirmó que tenía tanto derecho a la libertad como los húngaros cuando se separaron de Austria en 1849. The Guardian razonó que la desintegración de Estados Unidos aceleraría el fin de la esclavitud, que despreciaba. Esta opinión fue compartida por William Gladstone, del Partido Liberal, quien sería primer ministro cuatro veces.

El apoyo del periódico a la Confederación llevó a un desprecio por Abraham Lincoln que hoy parece mezquino y vergonzoso. Para The Guardian de la década de 1860, Lincoln era un fraude que trataba la emancipación de los esclavos como negociable porque se interponía en el camino de la unidad de Estados Unidos. En 1862, reflexionando sobre su elección el año anterior, el periódico decía que “es imposible no sentir que fue un día malo tanto para Estados Unidos como para el mundo”.

Tres años más tarde, un editorial sobre el asesinato del presidente escaló nuevas alturas de manía anti-Lincoln. "De su gobierno nunca podemos hablar excepto como una serie de actos aborrecibles a toda noción verdadera de derecho constitucional y libertad humana" , escribió el periódico , antes de agregar con tacto: "Sin duda, es lamentable que no haya tenido la oportunidad de reivindicar sus buenas intenciones".

Bajo la dirección de CP Scott, el periódico se movió de la derecha del Partido Liberal a la izquierda, no tanto siguiendo a Gladstone como explorando delante de él. Desde finales de la década de 1880, la línea editorial es más radical y la política del periódico se siente más familiar. Scott apoyó el movimiento por el sufragio femenino, pero criticó cualquier acción directa de las sufragistas.

En su líder escribió: "La posición realmente ridícula es que el señor Lloyd George está luchando para liberar a 7 millones de mujeres y los militantes están rompiendo las ventanas de las personas inocentes y rompiendo las reuniones de las sociedades benevolentes en un esfuerzo desesperado por evitarlo".

Cuando Arthur Balfour, entonces secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, prometió hace 104 años ayudar a establecer un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, sus palabras cambiaron el mundo.

The Guardian de 1917 apoyó, celebró e incluso se podría decir que ayudó a facilitar la declaración de Balfour. Scott era un partidario del sionismo y esto lo cegó a los derechos palestinos.

En 1917, escribió a un líder el día en que se anunció la declaración de Balfour, en la que rechazó cualquier otro reclamo sobre Tierra Santa, diciendo: "La población árabe existente en Palestina es pequeña y se encuentra en una etapa baja de civilización".

Independientemente de lo que se pueda decir, Israel hoy no es el país que The Guardian previó o hubiera querido. Con Scott, el Manchester Guardian se hizo un nombre en los asuntos exteriores, oponiéndose notablemente a la segunda guerra de los bóers contra la opinión popular.

Cuando el archiduque Franz Ferdinand y su esposa, Sophie, fueron asesinados a tiros en Sarajevo en junio de 1914, Scott vio pocas señales de que el continente se vería perturbado, y mucho menos de que seguiría una guerra mundial. El líder de The Guardian dijo : "No se debe suponer que la muerte del archiduque Francisco Fernando tendrá un efecto inmediato o destacado en la política de Europa".

Lo cierto es que Scott, como todos los pronosticadores, solo pudo ver el proceso histórico en el espejo retrovisor. No podía predecir el futuro. El editor de The Manchester Guardian desde hace mucho tiempo habría sabido que las predicciones anteriores habían sido reemplazadas de formas que él no podía haber previsto.

Comprendió que el crecimiento de la tecnología y la capacidad cada vez mayor de la sociedad para dominar la naturaleza significaban que las sociedades científicamente eficaces dominarían a las que no lo eran. Pero nadie podía conocer el diferente conjunto de prioridades que tendrían las generaciones posteriores. Después de haber sido un firme partidario del Partido Liberal en el siglo XIX, el Manchester Guardian se acercó al Partido Laborista en el siglo XX, sin perder nunca sus conexiones liberales. 7

Scott pasó gran parte de las últimas tres décadas de su vida pidiendo a los laboristas y al antiguo partido liberal que cooperaran y salvaran al país de la dominación conservadora, una causa que aún hoy sigue muy viva en el periódico. En 1945, un nuevo editor, Alfred Powell Wadsworth, se equivocó al declarar que "las posibilidades de que los laboristas arrasen el país ... son bastante remotas" y pidió en un editorial la "coalición más fructífera en estos tiempos: un gobierno liberal-laborista".

El periódico parecía muy equivocado por el deslizamiento de tierra laborista. Casi todos los líderes electorales de The Guardian desde la Segunda Guerra Mundial han respaldado a los laboristas o los liberales, y en ocasiones a ambos. La excepción se produjo en 1951, cuando la aversión de AP Wadsworth por la ministra de salud laborista, Aneurin Bevan, vio que el periódico respaldaba a los conservadores de Churchill.

Los editores marcan la diferencia: bajo Wadsworth, el Manchester Guardian adoptó una visión sorprendentemente conservadora de la fundación del Servicio Nacional de Salud. Si bien apoya los cambios como un "gran paso adelante", The Guardian temía que el estado que proporciona asistencia social "corre el riesgo de aumentar la proporción de los menos dotados".

Alastair Hetherington, un militar estricto que editó The Guardian en los oscilantes años 60, se ganó la distinción de estar a cargo cuando apareció el primer "polvo" en un periódico británico o estadounidense después de que un jurado en 1960 decidiera que Lady Chatterley's Lover no era obsceno.

Durante el juicio, Hetherington había hecho todo lo posible para asegurarse de que los informes de noticias de The Guardian no imprimieran palabrotas utilizadas en audiencia pública, solo para un artículo de opinión.

Desde principios de los 70, los líderes de The Guardian se posaron en el consumismo y la superpoblación como crisis existenciales. Un editorial de 1970 se preguntaba cómo, si la población mundial se duplicaba, podría mantenerse un nivel de vida decente. Tales temores malthusianos no se han hecho realidad. Cuando los hechos cambian, The Guardian cambia de opinión.

En 1982, el periódico pensaba que un molino de viento para generar electricidad en “todas las colinas británicas sería un desastre ambiental”. No diría eso hoy. Y luego está Europa. The Guardian de la posguerra había sido un periódico europeo fiable. El periódico veía con buenos ojos la posibilidad de incorporarse al Mercado Común desde finales de la década de 1950. Se sentía que The Guardian corría con la marea de la historia: tanto es así que cuando el Reino Unido no se unió al euro en 2003, la columna líder lo describió como “el mayor revés para la causa proeuropea en una generación”.

El lugar del Reino Unido dentro del club europeo había sido asegurado por un referéndum de entrada / salida en 1975 convocado por Harold Wilson, quien quería que el electorado resolviera una cuestión que dividía al Partido Laborista.

The Guardian se puso del lado de una pequeña banda proeuropea en el Partido Laborista, así como de casi todos los conservadores y el Partido Liberal. El jueves 5 de junio de 1975, en un líder titulado: "Un voto para el próximo siglo", el periódico pidió a los votantes que respaldaran la membresía de Gran Bretaña en el Mercado Común en el referéndum de ese día para garantizar que el país sería "más seguro y más próspero".

Desde entonces, los referendos se han convertido, para gran disgusto del periódico, en una parte establecida de nuestra constitución, utilizados como una forma de estampar la legitimidad democrática en ideas controvertidas y como una herramienta de gestión de partidos.

The Guardian, consciente del significado histórico de tales votos, se había acostumbrado a decirles a los lectores cómo debían emitir su voto la mañana de la votación. El día de los referendos en 1998, la columna del líder sugirió a los votantes de Irlanda del Norte que respaldaran el Acuerdo del Viernes Santo y pidió a los londinenses que respaldaran una alcaldía.

En 2014, el día del referéndum por la independencia de Escocia, instó a los escoceses a seguir con el sindicato. Ningún país había votado antes para abandonar la Unión Europea. The Guardian había dejado claro en el período previo a la votación del Brexit de 2016 que el electorado debería votar para quedarse. Pero en la mañana del 23 de junio de 2016, el periódico no dijo a los lectores cómo pensaba que debían votar.

En cambio, en una votación que definiría el papel del país en el próximo siglo, el líder dijo: “El Reino Unido, gradualmente, dejará atrás las tensiones de la campaña, por dolorosas que hayan sido, y comenzará a concentrarse en su futuro. " La historia tenía otras ideas. Quizás la fe inquebrantable de The Guardian en la solidez del caso de la UE fue una fuente de complacencia. Si es así, no fue el único periódico que sufrió tales delirios.

Como dijo Julie Firmstone, de la Universidad de Leeds , en 2016: "Lo más decepcionante es que, mientras que los papeles de licencia se retiraron por completo el día de las elecciones, solo el Mirror pidió claramente que se mantuviera la votación".

Si bien la columna de líderes de The Guardian es ahora solo una voz entre muchas, todavía representa la única visión institucional de largo alcance. No representa la creencia de nadie, sino un intento de destilar valores que han evolucionado a lo largo de los siglos. La columna intenta recordar los errores del pasado y proceder con humildad. Nadie sabe los veredictos que la historia emitirá sobre las opiniones que hoy parecen obvias.