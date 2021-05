Tamburelli: no hay una política aerocomercial de reducciones, queremos que los aviones vuelen"

La Administradora Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli, se refirió a la solicitud de las aerolíneas, de que la aprobación de los vuelos se haga con mayor antelación a la actual, que es de 15 días.

“No hay una política aerocomercial de reducciones. Como autoridad aeronáutica siempre queremos que los aviones vuelen. Las restricciones tienen que ver con que no podemos traer mas que 2.000 pasajeros por día, de acuerdo a lo que definieron las autoridades sanitarias para cuidar y asegurar que se les pueda hacer el test de antígenos y eso implica una reducción en la cantidad de vuelos”, explicó Tamburelli.

La funcionaria agregó que “En materia de arribo, la realización del test te insume un tiempo adicional al que ya tenés en el aeropuerto, con lo cual nos pidieron que no aprobemos vuelos con una separación de al menos dos horas para que no se amontone gente en el aeropuerto. Eso no hace que nos podamos autorizar todos los vuelos que nos piden”.

Respecto del plazo previo de autorizaciones, Tamburelli dijo: “No hay vuelos cancelados ni reprogramados, en el sentido de que cuando las empresas presentan sus cronogramas uno trata de darle todo lo que se puede. Es quirúrgico. Nos interesa que se mantenga y no restringirlo. Las limitaciones no son aeronáuticas sino sanitarias” explicitó en declaraciones Radio La Red, e indicó: “Cuando uno habla con las autoridades sanitarias, la política es tratar de que el argentino no viaje al exterior por distintos motivos. En otros países están circulando cepas que son peligrosas y eso se trata de evitar. Lo que se trata es que no salgan, pero no que no regresen. Hay vuelos prohibidos a ciertos Estados pero Anac autoriza vuelos de regreso para traer a los argentinos”, señaló.