Sorpresa en Perú: Gareca dejó a Paolo Guerrero, Zambrano y Advíncula afuera de la Copa América

La tarea de Ricardo Gareca como entrenador de la Selección de Perú fue intachable. Lo llevó nuevamente a un Mundial luego de 36 años y lo colocó en la final de la última Copa América tras 44 años. Sin embargo, el camino del equipo incaico en las actuales Eliminatorias no es bueno. Marcha último, sólo ganó un partido y, en consecuencia, el reconocido entrenador comenzó a ser cuestionado.

En ese contexto, varios de los referentes históricos, con los cuales el ex director técnico de Vélez construyó su gran campaña, no fueron convocados para la Copa América que comenzará la semana próxima en Brasil. Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Pedro Aquino y Raúl Ruidíaz son algunos de los referentes que por diversos motivos no están en la lista. Se suma a la baja de Jefferson Farfán que ya no había sido convocado para las Eliminatorias.

Ninguno de los mencionados atraviesa un momento especialmente bueno, como el equipo entero de Perú. Sin embargo, los cinco habían sido convocados para los duelos frente a Colombia y Ecuador y varios de ellos jugaron bastante.

Guerrero, por ejemplo, fue titular en el primer partido e ingresó desde el banco en el segundo, Advíncula fue titular en los dos y Aquino ingresó en el complemento de ambos choques. Los motivos son singulares pero también globales. Aquino y Guerrero no se encuentran del todo bien físicamente, ya que el primero padece una lesión en el pie y el segundo recién regresa, a una edad avanzada, de una rotura de ligamentos.

Advíncula volvió a España para jugar con el Rayo Vallecano partidos decisivos por el ascenso a Primera División. Zambrano y Ruidíaz, en cambio, no sumaron minutos porque el cuerpo técnico los evalúa en un bajo nivel.

Pero más allá de cada caso puntual, hay una búsqueda de renovación. Muchos de los jugadores de más experiencia difícilmente puedan volver a rendir como en sus mejores momentos.

Por eso, y pensando en el principal objetivo que es clasificar al Mundial, aunque sea difícil, el “Tigre” aprovechará la Copa América para realizar algunas pruebas. Una de ellas será la de darle continuidad como titular al italiano Gianluca Lapadula, de madre peruana, quien fue convocado por primera vez para la ventana de Eliminatorias de octubre del año pasado, pero recién fue titular el pasado miércoles en el triunfo frente a Ecuador.

El delantero del Benevento fue clave y dio dos asistencias. La otra gran apuesta es la convocatoria del delantero mexicano Santiago Ormeño. El jugador del León de la liga mexicana fue convocado por primera vez de cara al torneo continental de selecciones. Es nieto del histórico arquero de Boca y de la Selección de Perú, Walter Ormeño, que falleció a principios del 2020.

El bajo nivel de la liga local no le permite al entrenador argentino apostar demasiado a los futbolistas que allí militan. Por eso, la búsqueda de alternativas como estas, que también en su momento le sirvieron, por ejemplo, a Venezuela para armar su equipo nacional: jugadores de ascendencia peruana que no son tenidos en cuenta por el equipo nacional del país en que nacieron.