El gobierno de Canadá le exige al Papa Francisco que pida disculpas por los restos de 215 niños

El gobierno de Canadá ha exigido al Papa Francisco que emita una disculpa formal por el papel que desempeñó la Iglesia Católica en el sistema escolar residencial de Canadá, días después de que los restos de 215 niños fueran encontrados en lo que alguna vez fue la escuela más grande del país.

El gobierno de Justin Trudeau también se comprometió nuevamente a apoyar los esfuerzos para encontrar más tumbas sin marcar en las antiguas escuelas residenciales que albergaban a niños indígenas tomados de familias de todo el país.

Los canadienses no conocen tanto a Jorge Bergoglio, esperar que emita un disculpa puede requerir años de paciencia.

La jefa Rosanne Casimir de la Primera Nación Tk'emlups te Secwepemc en Columbia Británica ha dicho que los restos de 215 niños fueron confirmados el mes pasado en la escuela de Kamloops, Columbia Británica, con la ayuda de un radar de penetración terrestre.

La escuela Kamloops Indian Residential fue la instalación de este tipo más grande de Canadá y fue operada por la Iglesia Católica entre 1890 y 1969 antes de que el gobierno federal la asumiera como escuela diurna hasta 1978, cuando fue cerrada. Casi las tres cuartas partes de las 130 escuelas estaban dirigidas por congregaciones misioneras católicas.

Una disculpa papal fue una de las 94 recomendaciones hechas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que se estableció como parte de una disculpa del gobierno y un acuerdo sobre las escuelas, y el primer ministro le pidió al Papa que considerara tal gesto durante una visita a la Vaticano en 2017.

La Conferencia Canadiense de Obispos Católicos anunció en 2018 que el Papa no podía disculparse personalmente por las escuelas residenciales, a pesar de que no ha rehuido reconocer las injusticias que enfrentan los pueblos indígenas en todo el mundo. “Creo que es vergonzoso que no se haya hecho hasta la fecha”, dijo Marc Miller, ministro de Servicios Indígenas.

“Hay una responsabilidad que recae directamente sobre los hombros” de los obispos católicos de Canadá, agregó. Carolyn Bennett, ministra de relaciones indígenas, agregó que una disculpa del Papa ayudaría a sanar a quienes sufrieron. “Quieren escuchar al Papa disculparse”, dijo.

Desde el siglo XIX hasta la década de 1970, se requirió que más de 150.000 niños de los pueblos originarios asistieran a escuelas cristianas financiadas por el estado como parte de un programa para asimilarlos a la sociedad canadiense.

Fueron obligados a convertirse al cristianismo y no se les permitió hablar sus idiomas nativos. Muchos fueron golpeados y maltratados verbalmente, y se dice que murieron hasta 6.000.

El gobierno canadiense se disculpó en el parlamento en 2008 y admitió que el abuso físico y sexual en las escuelas era desenfrenado. Muchos estudiantes recordaron haber sido golpeados por hablar su idioma. También perdieron contacto con sus padres y costumbres.

El primer ministro, Justin Trudeau, ha dicho que el gobierno ayudará a preservar las tumbas y buscará posibles cementerios sin marcar en otras antiguas escuelas residenciales. Pero Trudeau y sus ministros han enfatizado la necesidad de que las comunidades indígenas decidan por sí mismas cómo quieren proceder. "Estaremos allí para apoyar a todas las comunidades que quieran hacer este trabajo", dijo Bennett.

"Sabemos ahora mismo que ese trabajo es urgente". El gobierno anunció previamente C $ 27 millones (US $ 22 millones) para el esfuerzo. Bennett llamó a eso un primer paso. “Sé que la gente está ansiosa por obtener respuestas, pero tenemos que respetar la privacidad y el período de duelo de aquellas comunidades que están recogiendo sus pensamientos y elaborando protocolos sobre cómo honrar a estos niños”, dijo Miller.

Los líderes indígenas planean traer expertos forenses para identificar y repatriar los restos de los niños encontrados enterrados en el sitio de Kamloops. Perry Bellegarde, jefe de la Asamblea de las Primeras Naciones, habló con Trudeau esta semana y lo instó a trabajar con las Primeras Naciones "para encontrar todas las tumbas sin identificar de nuestros niños robados".

Murray Sinclair, ex presidente de la comisión de reconciliación, dijo que se encontrarán más sitios. “Sabemos que hay muchos sitios similares a Kamloops que saldrán a la luz en el futuro. Tenemos que empezar a prepararnos para eso ”, dijo Sinclair.