Edinson Cavani: el jugador número 12

Sin ninguna duda, Boca es el club en torno al cual mayor cantidad de rumores de contrataciones han girado en los últimos 20 años. El número de jugadores que se mencionaron y nunca llegaron es tan grande que puede armarse un once titular y un banco de suplentes.

El resonante y poco realista intento de contratar a Edinson Cavani, quien juega en uno de los grandes del mundo, compite en el primer nivel, tiene rodaje y cobra fortunas que en nuestro fútbol sostendrían a toda una institución, se suma a la extensa lista de nombres que bajo similares características se mencionaron.

Gianluigi Buffon. Hacia mediados de 2018 Boca buscaba un arquero y a partir de la supuesta relación entre Daniel Angelici, por entonces presidente de Boca, y los dirigentes de Juventus, originado en la negociación por el regreso de Carlos Tévez, se instaló como una posibilidad real. El italiano, a quien se le acababa el contrato, firmó con PSG y meses después desconoció totalmente el interés Xeneize y aseguró que nadie se comunicó con él.

Dani Alves. Un caso mucho más reciente. El lateral ex Barcelona llegó al país a mediados de 2020 para enfrentar a River y entrenó junto a su equipo en la cancha de Boca. Allí le obsequiaron una camiseta y comenzaron los rumores. Llegó a asegurarse que su salida de San Pablo estaba arreglada y que faltaba que se decidiese a ponerse la azul y oro. Hacia diciembre, el jugador más ganador del mundo respondió en una entrevista que nunca estuvo ni cerca de llegar a la Argentina. Aún sigue en San Pablo.

Diego Godín. Ya desde la época en la que se destacaba entre los mejores del mundo en el Atlético Madrid, se lo mencionaba con frecuencia. El defensor pasó de España al Inter y luego al Cagliari y nunca estuvo cerca de volver, a pesar de que José Beraldi, candidato a presidente del club en la última elección, aseguró que tanto él como Edinson Cavani y Lucas Torreira querían venir al país.

Martín Cáceres. Otro uruguayo, otro de la Juventus. En la mencionada relación fluida que existía entre Angelici y la dirigencia de Juventus también se mencionó al marcador central oriental y hasta circularon versiones de una charla concreta en un aeropuerto entre el jugador y el ex dirigente de Boca. Cáceres sigue en Italia.

Roberto Carlos. En este caso hay que volver un poco más en el tiempo. En el año 2007, quien para muchos es el mejor lateral izquierdo de la historia, recién dejaba el Real Madrid, club en el que había pasado su etapa dorada, para jugar en Fenerbahçe de Turquía. En Boca, Miguel Ángel Russo, que era el DT, había pedido un jugador en ese puesto, porque se había lesionado el tucumano Juan Krupoviesa. “No me llamó nadie. Tengo contrato acá y no hay ninguna chance”, sentenció el brasileño.

Edgar Davids. En 2008, el legendario volante holandés de los lentes se mencionó para Boca, y un año más tarde también se lo asoció a River y Racing. Por entonces estaba en Ajax y finalmente nunca jugó fuera de Europa.

Andrea Pirlo. Otro caso vinculado a la Juventus, pero en esta oportunidad la esperanza era el poder de convencimiento de Daniel Osvaldo, que había sido su compañero. Fue en el año 2015, cuando el volante quedaba libre del conjunto italiano. Finalmente, pasó al New York City por dos años.

Gennaro Gattuso. El ex campeón del mundo en 2006 y actual entrenador del Napoli estuvo cerca de llegar en 2012. Pero, se encontró con un problema familiar: “La mujer manda en casa y no me dejó ir”. Si bien el pretexto parece un tanto retrógrado, él mismo destacó que existió la chance.

Lukas Podolski. La llegada del delantero alemán se rumoreó hace poco. Su compañero en un equipo de Turquía, Gustavo Blanco Leschuk, ex jugador de Arsenal de Sarandí, brindó una nota en la que contó que le había preguntado al ex Inter si eran reales sus ganas de jugar en Boca, y el alemán contestó que sí. A partir de eso surgieron múltiples especulaciones, pero Podolski sigue en Antalyaspor.

Zlatan Ibrahimovic. “Quiere venir a Boca y tenemos todo para traerlo. Pronto puede haber novedades”, declaró un directivo Xeneize, por 2019. El sueco estaba por entonces en Los Angeles Galaxy. Luego, volvió al Milan y aún pelea por quedarse con la Serie A. Por aquel entonces, también se viralizó un video en el que al ex Barcelona e Inter le consultan por su llegada a Boca. Su reacción fue al menos despectiva.

André-Pierre Gignac: El francés que juega en México fue otro caso típico. Algunos compañeros declararon que se moría por jugar en Boca, intermediarios sin autorización acercaron números y hasta se habló de un supuesto deseo del jugador expresado a Nicolás Burdisso, por entonces manager de Boca. Según reconoció el propio delantero, la oferta fue seria, pero quería quedarse y convertirse en el máximo goleador de la historia de Tigres.