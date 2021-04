Carla Conte se dejó las canas y la retó su mamá

Carla Conte como Cecilia Dopazo y tantas otras prsonalidades, han decidido dejar de teñirse las canas. La conductora lo anunció en sus redes.“La idea de dejar de teñirme la vengo amasando en mi cabeza hace mucho tiempo. El año pasado cuando se corta mi trabajo que hacía desde hace tres años de lunes a viernes, lo primero que pensé es no me tiño mas”, dijo en un video.

Explicó que: “Teñirme es algo que surgió por el trabajo, no es que odiaba mis canas, lo tenía que hacer porque cada vez tenía mas canas y estaba presa de la imagen por el trabajo y por estar tan expuesta y cuando me quedé sin laburo dije ‘listo’ y no lo sufrí”.

Por último contó que a su mamá no le gusto nada la iniciativa: “Lo viví con alegría y recibí comentarios negativos, incluso tuve una batalla con mi mamá que no lo quería, que al día de hoy se tiñe y se tiñe pero es de otra generación y las canas en su cabeza la dan vejez y no lo veo así me parece un color precioso el plateado”, relató.