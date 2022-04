El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy , dijo que las nuevas sanciones de Occidente contra Rusia no van lo suficientemente lejos y que las fuerzas invasoras las verán como un "permiso para atacar", a medida que se intensifican los temores de un ataque en el este del país.

Sus declaraciones se producen después de que Estados Unidos, el Reino Unido y la UE revelaran una serie de nuevas sanciones contra los bancos rusos y las élites del país. Las medidas estadounidenses incluyen la prohibición de invertir en Rusia, así como sanciones a las hijas adultas del presidente Vladimir Putin . Las sanciones de la UE incluyen la prohibición de las importaciones de carbón y restricciones a los bancos.

“Este paquete tiene un aspecto espectacular. Pero esto no es suficiente”, dijo Zelenskiy en su discurso nocturno. “Si no hay un paquete de sanciones realmente doloroso contra Rusia y si no hay suministro de armas… Rusia lo considerará como un permiso. Un permiso para atacar”, dijo, pidiendo a Occidente que rechace el petróleo ruso y bloquee completamente los bancos del país del sistema financiero internacional.

Zelenskiy también dijo, sin proporcionar evidencia, que las tropas rusas ahora estaban tratando de encubrir las atrocidades en Ucrania. Las espeluznantes imágenes de civiles muertos en las calles de Bucha esta semana provocaron la condena internacional y los llamamientos para que las fuerzas rusas sean juzgadas por crímenes de guerra.

La asamblea general de la ONU votará el jueves si suspende a Rusia del principal organismo de derechos humanos de la ONU a raíz de los descubrimientos. Rusia ha negado su responsabilidad y sugirió que las imágenes eran falsas o que las muertes ocurrieron después de que sus tropas se retiraron. Sin embargo, las imágenes de satélite muestran que los cuerpos yacían en las calles de Bucha durante días antes de que las tropas rusas abandonaran la ciudad.

“La participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos es una farsa”, dijo esta semana la embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield.