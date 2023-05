En fallo unánime, un jurado de New York dictaminó que Donald Trump no violó a E. Jean Carroll, pero sí la abusó sexualmente y la difamó al asegurar que la escritora había inventado la historia. El expresidente estadounidense deberá pagar cinco millones de dólares.

Durante el juicio de siete días en el tribunal federal de Manhattan, Carroll (79) declaró que Trump (76) la violó en un vestidor de las tiendas Bergdorf Goodman, en Manhattan, en 1995 o 1996, y luego arruinó su reputación al negar que sucedió en una publicación de octubre de 2022 en su plataforma Truth Social, calificando el relato de Carroll de "estafa, engaño y mentira".

Semejante noticia suele ser el final de cualquier carrera política en Estados Unidos, pero Trump ya ha superado varios escándalos de todo tipo desde su ingreso a la política, y sigue como favorito en las encuestas para la todavía algo lejana elección presidencial. “La gente que está en contra de Trump va a seguir siendo así, los votantes pro-Trump no van a cambiar, y los ambivalentes no creo que vayan a emocionarse por este tipo de cosas”, sentenció Charlie Gerow, estratega republicano de Pensilvania.

Debido a que este fue un caso civil, Trump no enfrenta consecuencias penales. Carroll buscaba una reparación monetaria. El equipo legal de Trump optó por no presentar una defensa, apostando a que los miembros del jurado encontrarían que Carroll no había logrado presentar un caso convincente.