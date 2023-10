En la zona turística de Barra da Tijuca, en Río doJaneiro, Brasil, tres médicos fueron asesinados mientras cenaban en un restaurante. El incidente fue llevado a cabo por un grupo de delincuentes que descendieron rápidamente de un vehículo y abrieron fuego contra los comensales. El ataque duró tan solo 28 segundos, pero en ese tiempo se realizaron al menos 20 disparos. Además de las tres víctimas fatales, hubo un hombre quedó gravemente herido.

Las víctimas eran médicos que se encontraban en la ciudad para asistir a un congreso de ortopedia. Aunque aún no se conocen los motivos detrás del ataque, se descarta que haya sido un robo, ya que no se llevaron ninguna pertenencia de los médicos ni se tiene información sobre un encuentro previo entre ellos y los agresores. Los testigos del incidente afirman que los delincuentes no pronunciaron ninguna palabra antes o después de los disparos.

Este acto de violencia ha generado conmoción en la comunidad y ha llevado a la apertura de una investigación por parte de la Policía Civil. Hasta el momento no se ha detenido a ningún sospechoso y se desconoce el paradero de los agresores. La Policía Federal también se ha involucrado en el caso, siguiendo la orden del Ministro de Justicia, con el fin de colaborar en las investigaciones.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su tristeza e indignación por este trágico suceso, y anunció que se tomarán las medidas necesarias para esclarecer el caso. La zona donde se produjo el ataque ha sido resguardada y se están llevando a cabo los trabajos forenses correspondientes.

Este incidente vuelve a poner de manifiesto la problemática de la violencia en Río de Janeiro, una ciudad que ha enfrentado numerosos desafíos en materia de seguridad en los últimos años. Las autoridades continúan trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos y turistas en la ciudad.