El medio británico Mail on Sunday, publicó fracciones de una carta que la duquesa de Sussex envió a su padre y fue demandado por Meghan Mskle, quien le ganó el juicio en primera instancia. Pero el medio apeló y Associated Newspapers Ltd (ANL) quiere que el tribunal de apelación anule el fallo de un juez de que Mail on Sunday y Mail Online violaron la privacidad de la duquesa al publicar extractos de su carta a su padre Thomas Markle.

Es un escenario de pesadilla que, sin duda, la pareja real estaría ansiosa por evitar. “El precio de un juicio debe ser una perspectiva más desalentadora para la duquesa que para Associated Newspapers. Un juicio público para la duquesa significaría que ella (y posiblemente el príncipe Harry) casi con certeza tendrían que declarar y ser interrogada sobre aspectos de su vida privada, al igual que su padre y sus amigos ", dijo Persephone Bridgman Baker, asociada senior. en el bufete de abogados líder Carter-Ruck.

"Sin duda, esta es una de las posibilidades que está impulsando a Associated a defender de manera tan beligerante las acusaciones: la cobertura de prensa de cualquier juicio sería similar a la que vimos en el caso reciente de Johnny Depp".

Meghan habría sido advertida de los riesgos por su equipo legal desde el principio, dijo. "Dado lo que está en juego, y los costos que ya se han gastado para llegar a esta etapa del procedimiento, parece inevitable que Associated al menos solicite permiso para apelar ante la corte suprema en caso de que la corte de apelación falle a favor de la duquesa".

Meghan ganó su caso de privacidad en febrero cuando Lord Justice Warby, dictaminó en el tribunal superior que la publicación de ANL era ilegal en un juicio sumario, que evitó la necesidad de un juicio, basándose en que el editor no tenía perspectivas reales de éxito.