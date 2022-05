Rusia acusó a Israel de apoyar al “régimen neonazi” en Kiev mientras intensifica una disputa diplomática con uno de los pocos aliados cercanos de Estados Unidos que decidió no unirse a las sanciones contra el Kremlin ni enviar ayuda militar letal a Ucrania .

La disputa por las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien dijo en una entrevista que Adolf Hitler “tenía sangre judía” y que “los antisemitas más rabiosos tienden a ser judíos”, ha amenazado con desestabilizar la cuidadosa posición de Israel sobre la guerra de Rusia en Ucrania. .

El lunes, Israel convocó al embajador de Rusia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y su ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, calificó los comentarios de Lavrov como “imperdonables e indignantes… así como un terrible error histórico”.

Lapid escribió: “Los judíos no se suicidaron en el Holocausto. El nivel más bajo de racismo contra los judíos es acusar a los propios judíos de antisemitismo”.

El martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia redobló las palabras de Lavrov, acusando a Lapid de hacer comentarios “antihistóricos” sobre el Holocausto que “explican en gran medida el curso del actual gobierno israelí en apoyo al régimen neonazi en Kiev.

“Desafortunadamente, la historia conoce ejemplos trágicos de cooperación judía con los nazis”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en un comunicado.

Los comentarios de Hitler parecen haber aumentado la presión para que Israel abandone sus intentos de mantener una postura neutral sobre la guerra rusa en Ucrania, una posición que ha enojado a sus aliados estadounidenses.

Desde que estalló la guerra, Israel instaló un hospital de campaña en el oeste de Ucrania, proporcionó suministros humanitarios y chalecos y cascos protectores para el ejército ucraniano. Hasta ahora se ha abstenido de enviar ayuda militar más sustancial o de imponer sanciones a Rusia. Israel tiene una relación delicada con Rusia, ya que ambos tienen intereses militares en Siria.

A medida que el conflicto se prolonga y salen a la luz más pruebas de las atrocidades cometidas por las fuerzas rusas contra los civiles, las críticas israelíes se han vuelto más vocales, y Lapid acusó el mes pasado a Rusia de crímenes de guerra.

En una entrevista con Ynet publicada el lunes por la noche, dijo sobre las acusaciones de su homólogo: “Eso me enoja no solo como ministro de Relaciones Exteriores sino también como hijo de mi padre, que estaba en el gueto de Budapest. No fueron los judíos quienes lo metieron en el gueto. Los nazis lo pusieron allí. Los nazis persiguieron a los judíos y mataron a 6 millones de judíos. Los ucranianos no son nazis, solo los nazis eran nazis”.

El diario israelí Haaretz informó el martes que los establecimientos militares y políticos estaban considerando reforzar la asistencia a Ucrania a raíz de la disputa diplomática. La lista de artículos que se pueden enviar a Ucrania se revisará en los próximos días, dijo el periódico.

Pero según una fuente citada en el informe de Haaretz, Israel evitará enviar armamento avanzado o tecnología defensiva, como los sistemas de defensa antimisiles que el presidente Volodymyr Zelenskiy ha pedido que suministre a la Knesset. Es probable que los nuevos envíos de equipo militar sean "simbólicos", dijo la fuente, de acuerdo con la política existente de Israel de evitar antagonizar a Moscú.

Poco salió a la luz de lo que se discutió durante la convocatoria casi sin precedentes del lunes del embajador ruso, Anatoly Viktorov, para una reunión de aclaración sobre los comentarios incendiarios de Lavrov.

“La posición israelí quedó clara en la reunión y las partes acordaron que no se publicarían más detalles”, dijo un funcionario no identificado a los medios locales el martes, en lo que parecía ser un intento de dejar el asunto en paz.

Los aliados occidentales de Israel han estado presionando al país para que aumente su apoyo a Ucrania desde que estalló la guerra en febrero. Según los informes, los funcionarios también están preocupados de que el continuo acto de equilibrio de Israel entre Rusia y Occidente pueda dañar la industria de armas al enviar la señal de que Israel también podría quedarse fuera de futuros conflictos.

Los analistas dijeron que los comentarios incendiarios de Lavrov, que amenazaron con antagonizar a uno de los pocos países occidentales que todavía están dispuestos a comprometerse con Rusia, eran indicativos de la "radicalización" de gran parte del gobierno ruso y la falta de coherencia con sus objetivos en Ucrania.

“La diplomacia como habilidad, como arte colapsó con todo lo demás el 24 de febrero”, dijo Alexander Baunov, un analista político ruso que anteriormente se desempeñó como diplomático. No hay “reglas, ni habilidades, ni racionalidad… nada es como siempre. Todos están desorientados en este nuevo mundo, incluso gente como Lavrov, el mismo Putin, no saben hablar, lo que está permitido y lo que no.

“Están concentrados en una tarea que es justificar lo que han hecho y que no está saliendo como se esperaba”, dijo en referencia a la invasión de Ucrania. “Y todavía tienen que justificarlo”.