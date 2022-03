El presidente ruso Vladimir Putin les le exigió a los países europeos que no intensifiquen las tensiones, mediante un discurso por televisión. “No hay malas intenciones hacia nuestros vecinos. Y también les aconsejo que no escalen la situación, que no introduzcan ninguna restricción. Cumplimos todas nuestras obligaciones y seguiremos cumpliéndolas”, dijo amenazante.

Por otro lado Putin profundizó: “No vemos ninguna necesidad de agravar o empeorar nuestras relaciones. Y todas nuestras acciones, si surgen, siempre surgen exclusivamente en respuesta a algunas acciones inamistosas contra la Federación Rusa”, aclaró.

Un par de horas después. la OTAN pareció entender de que hablaba el líder ruso y se preocupó en descartar la opción de aplicar una zona de exclusión aérea en Ucrania, asegurando que podría generar una escalada del conflicto y provocar una “guerra total” en Europa.

”Hemos dejado claro que no vamos a entrar en Ucrania, con tropas ni tampoco con aviones en el espacio aéreo. La única forma de implementar una zona de exclusión es mandar aviones de la OTAN e imponerla derribando aviones rusos”, ha advertido el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al término de la reunión extraordinaria de ministros de Exteriores aliados que ha tratado la evolución de la invasión rusa.

Stoltenberg agregó: “Entendemos la desesperación, pero si hacemos eso acabaremos teniendo una guerra total en Europa, generando más sufrimiento”.