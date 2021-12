El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dado su maratónica conferencia de prensa anual mientras aumentan las tensiones entre Moscú y las potencias occidentales sobre el Ucrania. Putin abordó las crecientes preocupaciones y comentó sobre la pandemia de COVID-19, la economía de Rusia y el líder opositor encarcelado Alexey Navalny, entre otros temas, durante el evento del jueves, que se produjo antes de las conversaciones estadounidenses planificadas para el próximo mes en Ginebra.

La semana pasada, Moscú presentó a Occidente amplias demandas de seguridad, pidiendo a la OTAN que denegara la membresía a Ucrania y otros países exsoviéticos, y que hiciera retroceder los despliegues militares en Europa Central y Oriental. Eso se produjo después de que Rusia reunió tropas cerca de la frontera con Ucrania, lo que marcó el segundo despliegue militar masivo de este tipo este año y avivó los temores en Kiev de una posible invasión inminente.

Putin dijo que Moscú no buscaba la guerra con la vecina Ucrania, pero advirtió que era imposible tener buenas relaciones con el actual gobierno ucraniano. Acusó al presidente Volodymyr Zelenskyy de estar influenciado por "fuerzas nacionalistas radicales". "Esta no es nuestra elección, no queremos esto", dijo a los periodistas cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un conflicto.

Rusia anexó la península de Crimea de Ucrania en 2014 y poco después apoyó una rebelión separatista en el este del país, hundiendo las relaciones entre Moscú y Occidente a mínimos posteriores a la Guerra Fría. Los combates, que comenzaron hace más de siete años, han matado a más de 14.000 personas y devastado el corazón industrial de Ucrania, conocido como Donbas.

Putin acusó el jueves al gobierno de Ucrania de romper sus compromisos en virtud de un acuerdo de 2015 destinado a detener los combates en Donbas y negarse a hablar con representantes de dos regiones separatistas allí. Dijo que el futuro de la región debe ser determinado por las personas que viven allí, y agregó que Moscú se ve a sí mismo como un "mediador" en el conflicto. Kiev, por su parte, ha dicho que se está preparando para una posible invasión de tropas rusas, lo que Moscú ha negado.

Zelenskyy dijo esta semana que estaba dispuesto a hablar con Rusia "en cualquier formato", lo que el Kremlin ha rechazado hasta ahora. Putin dijo que Moscú había advertido a Estados Unidos que "cualquier expansión adicional de la OTAN hacia el este es inaceptable" y acusó a Washington de colocar armas inaceptablemente cerca de las fronteras de Rusia.

"¿Somos nosotros los que estamos poniendo misiles cerca de las fronteras de Estados Unidos?" él dijo. “No, es Estados Unidos quien vino a nuestra casa con sus misiles. Ya están en el umbral de nuestra casa. ¿Es una exigencia excesiva no colocar ningún sistema ofensivo cerca de nuestra casa? ” Rusia no recibió ninguna evidencia de los países occidentales para probar el presunto envenenamiento de Navalny con un agente nervioso de la era soviética en agosto de 2020, dijo Putin. “Enviamos numerosas consultas oficiales desde la oficina del fiscal ruso pidiendo cualquier documento que pruebe el envenenamiento. No hay un solo periódico ”, dijo a los periodistas.

Putin agregó que le había dicho personalmente al presidente francés Emmanuel Macron y a la entonces canciller Angela Merkel que involucraran a especialistas rusos en la investigación del incidente, pero sus llamadas no fueron bien recibidas. Navalny fue arrestado el 17 de enero de este año cuando regresaba a Rusia desde Alemania, donde había pasado cinco meses recuperándose del envenenamiento del que culpó al Kremlin, y posteriormente encarcelado en relación con un caso de fraude que, según él, tiene motivaciones políticas.

La situación actual del coronavirus también fue un punto importante. Putin dijo que esperaba que Rusia pudiera vacunar a suficientes personas para alcanzar la inmunidad colectiva o de manada contra el COVID-19 el próximo año, e instó a más rusos a vacunarse.

"La inmunidad colectiva hoy en Rusia es del 59,4 por ciento .Pero esto no es suficiente, necesitamos una inmunidad colectiva de alrededor del 80 por ciento", dijo. "Con suerte, el próximo año, en algún lugar al menos al final del primer trimestre o en el segundo trimestre, alcanzaremos este nivel". El número de muertos por pandemia de Rusia es uno de los más altos del mundo, y el país ha sufrido un aumento reciente en las infecciones impulsadas por la variante Delta altamente infecciosa. Las autoridades sanitarias también han registrado decenas de casos de la nueva variante Omicron altamente transmisible.

Putin dijo que era necesario que las vacunas se esparcieran "por todo el mundo lo más rápido posible y en la mayor cantidad posible". Dijo que de lo contrario, "no podremos hacer frente a este problema a nivel mundial, la humanidad vivirá con él todo el tiempo".