La primera ministra de Finlandia fue duramente criticada después de revelarse que se quedó bailando en una fiesta hasta la madrugada, a pesar de saber que había estado expuesta al Covid-19.

Sanna Marin se disculpó después de que una revista de chismes publicara fotos de ella en un club nocturno de Helsinki el sábado por la noche, en el que estuvo hasta casi las cuatro de la mañana, horas después de que su canciller, Pekka Haavisto, diera positivo por coronavirus.

“Mi esposo y yo habíamos salido a comer, habíamos ido de compras a la ciudad, habíamos visto amigos y también pasamos tiempo disfrutando de la noche y la vida nocturna”, escribió la líder socialdemócrata en Facebook.

Dijo que un funcionario le dijo que las pautas del coronavirus no requerían que se aislara, a pesar de haber estado en contacto con una persona infectada. “Debí haber usado un mejor juicio y haber verificado dos veces la guía que se me dio. Lamento mucho no entender que tenía que hacer eso ”, escribió Marin.

Los partidos de oposición criticaron a la primera ministra por romper potencialmente las pautas oficiales de Covid y por perderse un mensaje de texto posterior advirtiéndole que se aísle.

Finlandia ha sufrido algunas de las incidencias más bajas del virus en Europa durante la pandemia, registrando más de 196.000 casos y 1.384 muertes en el país de 5,5 millones de personas.

Sin embargo, las infecciones se encuentran ahora en un nivel récord, con 308 nuevos casos por cada 100.000 personas en la última quincena. El país ha registrado ocho casos de la nueva variante Ómicron.

Marin, quien se convirtió en la primera ministra más joven del mundo cuando fue nombrada en 2019 , ha sido previamente objeto de críticas por las fiestas en su residencia oficial y publicaciones en las redes sociales en las que posa con amigos o parece promocionar accesorios de moda.