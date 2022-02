La primera ministra de Lituania advirtió que el panorama de seguridad de los estados bálticos y Europa del Este puede cambiar permanentemente si las tropas rusas acumuladas en la frontera con Ucrania comienzan a integrarse con las tropas bielorrusas.

“Este es un momento crítco como en 1938 para nuestra generación. La neutralidad ayuda al opresor y nunca a la víctima”, dijo Ingrida Šimonytė en una entrevista.

Šimonytė, que se reunirá con Boris Johnson, es una de los políticas europeos más dispuestas a defender la democracia y exponer los métodos de las autocracias. Su postura ha llevado a su país de solo 2,8 millones de habitantes a la primera línea del conflicto ideológico no solo con Rusia sino también con China.

Bielorrusia amenaza con bloquear las exportaciones de potasa a su país, y China castigó a Lituania por la apertura de una oficina de representación taiwanesa en Vilna cortando el comercio y presionando a las empresas para que se retiraran de Lituania. El Reino Unido se unió a Lituania para llevar a China ante la OMC por su comportamiento.

Šimonytė dijo que las amenazas gemelas de las superpotencias mostraban que era necesario que Occidente no se dejara llevar por las dudas, las divisiones internas y la autosatisfacción. “La primera respuesta es no tener miedo sino hablar”, dijo. “Nunca vemos a las masas en las calles exigiendo más autocracia”.

La mujer de 47 años argumentó que la concentración de tropas rusas en Bielorrusia podría estar cambiando el panorama de seguridad en su región y que estaba siendo impulsada por la debilidad política del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko: “Después de las elecciones y manifestaciones de agosto de 2020 en Bielorrusia, Lukashenko ahora no tiene opciones sobre lo que puede hacer. Antes coqueteaba con la UE, liberando a algunos presos por dinero. Jugó esta estrategia dual, pero ya no puede hacer eso. Nadie lo considera legítimo en Bielorrusia. Necesita dinero y la ayuda de Rusia para sobrevivir. Él depende de ellos".

Por otra parte, advirtió que este no es un problema próximo, sino que ya está sucediendo. "Esta es ahora un área llena de armamento. Las tropas rusas que se encuentran en el sur de su país se pueden mover muy rápidamente. Hay tipos de ataques híbridos en curso. Tuberías cayendo a pedazos. Así es como lamentablemente operan estos regímenes. No hay líneas rojas que no cruzarán”, aseguró

Ya se están trasladando a Lituania otras 300 tropas alemanas . El lunes, diplomáticos franceses afirmaron que Vladimir Putin le había asegurado a Emmanuel Macron que las tropas rusas concentradas en Bielorrusia se irían, pero Šimonytė dijo que Putin siguió una política de ambigüedad estratégica. “Lo que definitivamente no hará es declarar sus verdaderas intenciones por adelantado”, dijo.

Mostró cierta cautela sobre la misión diplomática de Macron en Moscú y dijo: “Sé que Putin probablemente se sentía muy feliz porque se siente un tipo importante. Todo el mundo viene a hablar con él, y tal vez ese sea uno de sus motivos. Este debate no debe construirse en torno a la pregunta de '¿qué podemos hacer para hacerte feliz?' sino más bien 'hablamos en serio ahora y cuando decimos que cada país tiene derecho a elegir la red de seguridad por sí mismo, lo decimos en serio'. Cuando dices 'La OTAN está aumentando a tu costa', eso es completamente falso. La verdad es lo opuesto."

Eludió la pregunta de si sentía que Alemania estaba actuando como un ancla de arrastre en las sanciones y dijo que lo que sería aterrador sería si hubiera un desacuerdo sobre lo que Occidente estaba viendo. “A veces, las decisiones en las democracias toman más tiempo”, dijo.

Pero no ocultó su oposición al gasoducto Nord Stream 2 de Rusia a Alemania, diciendo que aumentaba la dependencia europea del gas ruso y que era una “herramienta muy importante” para el Kremlin.

“Aunque somos socios cercanos de Alemania, hemos estado diciendo durante mucho tiempo que no aumente su dependencia del gas ruso”, dijo. “Con Putin no hay proyectos puramente comerciales. Todo se puede convertir en un proyecto geopolítico”.

Šimonytė cuestionó si la fe pasada de Alemania en cambiar los regímenes autocráticos a través del comercio seguía siendo válida. “Durante mucho tiempo hubo un consenso de que si aumentas los intercambios comerciales, culturales y de personas, de alguna manera habrá un cambio en los niveles de vida y las percepciones se volverán más similares. En muchos casos eso ha sucedido, sucedió en Lituania, pero no es universal. Quizá los imperios no cambien.

Hizo un llamado a Occidente para denunciar la hipocresía de los oligarcas de Rusia. “Hemos pasado por alto cómo estas personas están usando nuestra forma de vida. Les gustan nuestras universidades, nuestros hospitales, bancos, porque saben que existen reglas en esta parte del mundo y nadie vendrá a despojarlos de sus posesiones. Puede ir a los tribunales para protegerse, pero al mismo tiempo están tratando de socavar nuestra forma de vida de cualquier manera que puedan. Es un cisma muy peligroso”.