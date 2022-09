La prensa occidental trabaja la hipótesis de que los soldados rusos se encuentran huyendo de Ucrania hacia su propio frontera para refugiarse en su país, a raíz de la contraofensiva ordenada por Volodimyr Zelenski.

Según el Estado Mayor ucraniano, el comando militar de la federación rusa dejó de enviar nuevas unidades a Ucrania luego de una dramática contraofensiva ucraniana que reformuló la guerra y dejó a Moscú tambaleándose, dijo el lunes el estado mayor general de las fuerzas armadas de Ucrania .

Por otro lado, han informado desde el gobierno de Zelenski que :“La situación actual en el teatro de operaciones y la desconfianza en el mando superior obligaron a un gran número de voluntarios a rechazar categóricamente la posibilidad de prestar servicio en condiciones de combate”, continúa el comunicado. “La situación se ve afectada por la información sobre el número real de muertos, mientras que no se toman en cuenta las pérdidas de las empresas militares privadas y los movilizados desde territorios temporalmente ocupados. La situación empeora debido a la actitud general hacia sus propios heridos. En particular, en los hospitales rusos, los diagnósticos y la naturaleza de las lesiones de combate se simplifican deliberadamente y no se da tiempo a la rehabilitación para que los militares regresen rápidamente a la zona de combate”.

Sin embargo, de acuerdo al portal Sputnik News que responde al gobierno de Vladimir Putin, las tropas rusas siguen firmes y se muestran fotografías de armamento ucraniano destruido. Incluso, indica que el servicio secreto (FSB ex KGB) frustró intentos de atentados contra funcionarios de ese país en Crimea y Jersón.