Cuando los terremotos resonaron en Marte y un meteorito se estrelló contra el planeta rojo, el módulo de aterrizaje InSight de la NASA recolectó ondas de sonido que ayudaron a revelar secretos del interior de su interior.

Durante estos eventos, InSight detectó por primera vez ondas sísmicas que viajaban a través del núcleo marciano. Ahora, los científicos han utilizado los datos del módulo de aterrizaje para determinar que Marte tiene un núcleo de aleación de hierro líquido que también incluye elementos livianos como azufre y oxígeno, así como cantidades más pequeñas de hidrógeno y carbono.

Desarrollar una mayor comprensión del interior marciano puede ayudar a los científicos a aprender más sobre cómo se forman los planetas rocosos como la Tierra y Marte, cómo se diferencian los dos planetas y los factores que ayudan a que otros planetas sean habitables para la vida.

Un estudio que detalla los hallazgos fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences . “En 1906, los científicos descubrieron por primera vez el núcleo de la Tierra al observar cómo las ondas sísmicas de los terremotos se veían afectadas al viajar a través de él”, dijo en un comunicado el coautor del estudio Vedran Lekic, profesor asociado de geología en la Universidad de Maryland, College Park. “Más de cien años después, estamos aplicando nuestro conocimiento de las ondas sísmicas a Marte. Con InSight, finalmente estamos descubriendo qué hay en el centro de Marte y qué hace que Marte sea tan similar pero distinto de la Tierra”.

Los investigadores analizaron cuánto tiempo tardaron las ondas sísmicas generadas por un maremoto , así como el impacto de un meteorito, en viajar a través del núcleo marciano, lo que les permitió estimar la densidad y la composición química del núcleo.

La Tierra tiene un núcleo externo líquido y un núcleo interno sólido, pero el núcleo marciano parece estar hecho completamente de líquido. El núcleo de Marte también es ligeramente más denso y más pequeño de lo que creían los científicos, con un radio de aproximadamente de 1.780 a 1.810 kilómetros.

“Puedes pensarlo de esta manera; las propiedades del núcleo de un planeta pueden servir como un resumen de cómo se formó el planeta y cómo evolucionó dinámicamente con el tiempo”, dijo en un comunicado el coautor del estudio Nicholas Schmerr.

“El resultado final de los procesos de formación y evolución puede ser la generación o la ausencia de condiciones para sustentar la vida. La singularidad del núcleo de la Tierra le permite generar un campo magnético que nos protege de los vientos solares, permitiéndonos conservar el agua. El núcleo de Marte no genera este escudo protector, por lo que las condiciones de la superficie del planeta son hostiles para la vida”.

Marte actualmente carece de un campo magnético, pero hay rastros de magnetismo que persisten en la corteza marciana. Los rastros llevan a los científicos a creer que es probable que Marte alguna vez albergara un entorno potencialmente habitable, pero evolucionó con el tiempo para convertirse en un desierto helado inhóspito.

“Es como un rompecabezas en algunos aspectos”, dijo Lekic. “Por ejemplo, hay pequeños rastros de hidrógeno en el núcleo de Marte. Eso significa que tuvo que haber ciertas condiciones que permitieron que el hidrógeno estuviera allí, y tenemos que entender esas condiciones para entender cómo evolucionó Marte hasta convertirse en el planeta que es hoy”.