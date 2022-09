El gigante energético ruso, Gazprom, anunció este viernes la suspensión en su totalidad del tránsito de gas a Europa a través del Nord Stream 1, uno de los gasoductos más importantes para el continente europeo. De acuerdo con la empresa, la medida fue tomada luego de que se detectara una supuesta fuga de aceite durante el mantenimiento de la única estación compresora aún en funcionamiento.

“Hasta que no se elimine el fallo en el funcionamiento de los equipos, el tránsito de gas por el gasoducto Nord Stream queda completamente suspendido”, informó Gazprom a través de su cuenta de Telegram.

El anuncio fue realizado un día antes a la reanudación de sus operaciones tras haber estado operando a solo el 20% de su capacidad, luego de concluir tres días de mantenimiento de una turbina de la estación compresora.

Asimismo, esta semana, el presidente de Gazprom, Alexéi Miller, señaló que la reparación de las turbinas de Nord Stream en una fábrica especializada era imposible debido a las sanciones por parte de occidente. “Siemens (una de las mayores empresa de fabricación industrial de Europa) actualmente no tiene la capacidad de proporcionar revisiones periódicas de nuestras turbinas. Simplemente no tiene dónde realizar estos trabajos”, anunció Miller a la televisión pública rusa.

De igual forma, el Kremlin advirtió que la probabilidad del buen funcionamiento del gasoducto Nord Stream son bajas. “No hay reservas tecnológicas, solo una turbina está funcionando. Hagan los cálculos”, señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. Además, apuntó a las sanciones occidentales como las culpables de que el equipo técnico del gasoducto no pueda ser renovado y las turbinas que han sido reparadas no puedan ser devueltas a Rusia con garantías.