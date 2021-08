Cuando Estados Unidos invadió Afganistán en 2001, la economía global se veía muy diferente. Claor, Tesla Inc todavía no era una empresa, el iPhone no existía y la inteligencia artificial er solo era conocida en las películas de Steven Spielberg.

Sin embargo, ahora los tres están a la vanguardia de una economía moderna impulsada por los avances en chips de alta tecnología y baterías de gran capacidad fabricadas con una variedad de minerales, incluidas las tierras raras. Y Afganistán tiene depósitos estimados en un billón de dólares o más, incluidas las que pueden ser las reservas de litio más grandes del mundo, si es que alguien puede sacarlas del suelo.

Cuatro décadas de guerra, primero con la Unión Soviética, luego entre tribus en guerra y luego con Estados Unidos, impidieron que eso sucediera. No se espera que eso cambie pronto, ya que los talibanes ya muestran señales de que quieren volver a imponer una teocracia que hace retroceder el reloj de los derechos de las mujeres y otras libertades básicas en lugar de llevar a Afganistán a un futuro próspero.

Pero también hay una perspectiva optimista, ahora impulsada por Beijing, que dice así: los talibanes forman un gobierno "inclusivo" con señores de la guerra de grupos étnicos en competencia, permiten un nivel mínimo de derechos humanos básicos para las mujeres y las minorías, y luchan contra elementos terroristas que quieran atacar a Estados Unidos, China, India o cualquier otro país.

"Con la retirada de Estados Unidos, Pekín puede ofrecer lo que Kabul más necesita: imparcialidad política e inversión económica", escribió Zhou Bo, quien fue coronel del Ejército Popular de Liberación de 2003 a 2020, en un artículo de opinión en el New York Times. el fin de semana. "Afganistán, a su vez, tiene lo que China más valora: oportunidades en la construcción de infraestructura e industria, áreas en las que las capacidades de China son posiblemente incomparables, y acceso a un billón de dólares en depósitos minerales sin explotar".

Para que ese escenario tenga una posibilidad remota, mucho depende de lo que suceda en las próximas semanas. Aunque Estados Unidos se apresura a evacuar a miles de estadounidenses y afganos vulnerables después de una retirada apresurada de tropas que puso fin a 20 años de guerra, el presidente Joe Biden todavía tiene el poder de aislar a cualquier nuevo gobierno liderado por los talibanes en el escenario mundial y evitar que la mayoría de las empresas hagan negocios. en el país.

Estados Unidos mantiene sanciones a los talibanes como entidad, y puede vetar cualquier movimiento de China y Rusia para aliviar las restricciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el grupo militante. Washington ya ha congelado casi $ 9.5 mil millones en las reservas de Afganistán y el Fondo Monetario Internacional ha cortado el financiamiento para Afganistán, incluidos casi $ 500 millones que estaban programados para ser desembolsados cuando los talibanes tomaron el control.

Para tener alguna esperanza de acceder a esos fondos, será fundamental que los talibanes faciliten una evacuación sin problemas de los extranjeros y afganos vulnerables, negocien con los señores de la guerra para evitar otra guerra civil y pongan fin a una serie de abusos contra los derechos humanos. Las tensiones ya están aumentando por la fecha límite del 31 de agosto para que las tropas se retiren, y los talibanes advirtieron a Estados Unidos que no cruce lo que llamó una "línea roja".

Aún así, los talibanes tienen varias razones para actuar con moderación. Kabul enfrenta una creciente crisis económica, con los precios de productos básicos como la harina y el aceite, las farmacias se quedan sin medicamentos y los cajeros automáticos se han quedado sin efectivo. El grupo militante nombró esta semana a un nuevo jefe del banco central para abordar esos problemas, justo cuando su predecesor en el exilio advirtió sobre los choques que podrían conducir a una moneda más débil, una inflación más rápida y controles de capital.

Los talibanes también han buscado buenas relaciones internacionales, particularmente con China. Los funcionarios y los medios estatales han suavizado el terreno para las buenas relaciones, y el Global Times, respaldado por el Partido Comunista, informa que es probable que la inversión china sea "ampliamente aceptada" en Afganistán. Otro informe argumentó que "Estados Unidos no está en posición de inmiscuirse en ninguna cooperación potencial entre China y Afganistán, incluso en tierras raras".

"Algunas personas enfatizan su desconfianza hacia los talibanes afganos; queremos decir que nada permanece sin cambios para siempre", dijo Hua Chunying, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, la semana pasada. “Necesitamos ver el pasado y el presente. Necesitamos escuchar las palabras y observar las acciones ".

Para China, Afganistán tiene un valor económico y estratégico. Los líderes de Beijing han pedido repetidamente a los talibanes que eviten que los terroristas planeen ataques contra China y consideran que los lazos económicos fuertes son la clave para garantizar la estabilidad. También ven una oportunidad para invertir en el sector minero del país, que luego puede ser transportado de regreso a la infraestructura financiada por China que incluye alrededor de $ 60 mil millones en proyectos en el vecino Pakistán.

Los funcionarios estadounidenses estimaron en 2010 que Afganistán tenía $ 1 billón de depósitos minerales sin explorar, y el gobierno afgano ha dicho que valen tres veces más. Incluyen vastas reservas de litio, tierras raras y cobre, materiales críticos para la transición global a la energía verde. Pero la endeble infraestructura en el país sin litoral, junto con la escasa seguridad, han obstaculizado los esfuerzos para extraer y sacar provecho de las reservas.

La toma de posesión de los talibanes llega en un momento crítico para la cadena de suministro de materiales para baterías: los productores están buscando invertir en más activos upstream para asegurar el suministro de litio antes de lo que Macquarie ha llamado un "déficit perpetuo". EE. UU., Japón y Europa han estado buscando reducir su dependencia de China para las tierras raras, que se utilizan en artículos como imanes permanentes, aunque se espera que las medidas demoren años y requieran millones de dólares de apoyo gubernamental.

Un problema importante para los talibanes es la falta de políticos capacitados, según Nematullah Bizhan, exasesor económico del Ministerio de Finanzas.

“En el pasado, designaron a personas no calificadas para puestos clave especializados, como el ministerio de finanzas y el banco central”, dijo Bizhan, ahora profesor de políticas públicas en la Universidad Nacional de Australia. "Si hacen lo mismo, eso tendrá implicaciones negativas para la economía y el crecimiento de Afganistán".

Oficialmente, la economía de Afganistán ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años debido a que miles de millones en ayuda inundaron el país. Pero esa expansión ha fluctuado con la ayuda de los donantes, lo que muestra "cuán artificial y, por lo tanto, insostenible ha sido el crecimiento", según un informe reciente del Inspector General Especial de Estados Unidos para la Reconstrucción de Afganistán.

China se ha quemado antes. A mediados de la década de 2000, los inversores liderados por la estatal Metallurgical Corp. of China Ltd. ganaron una oferta de casi $ 3 mil millones para extraer cobre en Mes Aynak, cerca de Kabul. Todavía no ha tenido resultados debido a una serie de retrasos que van desde preocupaciones de seguridad hasta el descubrimiento de artefactos históricos, y todavía no hay ferrocarril ni planta de energía.

El Talibán está tratando de mostrarle al mundo que ha cambiado desde su gobierno opresivo en la década de 1990, diciendo que da la bienvenida a la inversión extranjera de todos los países y que no permitirá que los terroristas utilicen Afganistán como base. Janan Mosazai, un ex embajador afgano tanto en Pakistán como en China que se unió al sector privado en 2018, ve "tremendas oportunidades para que la economía afgana despegue" si los talibanes demuestran que se toman en serio "predicar con el ejemplo".

Pero no muchos son optimistas. Han surgido informes de asesinatos selectivos, masacre de minorías étnicas, represión violenta de protestas y soldados talibanes que exigen casarse con mujeres locales.