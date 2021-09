A pesar de que Vladimir Putin fue elegido presidente de Rusia por primera vez en 2000, actualmente cumple su mandato "cero", de acuerdo con la ley que "anuló" sus tres presidencias anteriores y la actual.

La legislación, que le permite postularse por dos mandatos de seis años en 2024 y 2030, fue patrocinada simbólicamente por la legisladora Valentina Tereshkova, la primera mujer en volar al espacio en 1963.

"La gente sencilla simplemente me pidió" que presentara el proyecto de ley, dijo, y la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento de Rusia dominada por los leales a Putin, lo adoptó en marzo de 2020.

"'No aceptamos' deben ser nuestras únicas palabras sobre la anulación", advirtió a los rusos el líder de la oposición y cruzado anticorrupción Alexey Navalny.

Varios meses después, apenas sobrevivió a una intoxicación por un agente nervioso que, según él, fue orquestada por Putin, y fue sentenciado a dos años y medio de cárcel en febrero.

Putin todavía reflexiona sobre la idea de un primer, o técnicamente un quinto, mandato. "Todavía no he decidido si me postularé en 2024", dijo en diciembre de 2020.

Desde los albores de su presidencia, proyectó la imagen de un atleta abstemio y al aire libre que incursiona en el judo, nada, a veces con delfines, y monta a caballo, ocasionalmente y sin camisa. Pero el 7 de octubre cumplirá 69 años, y muchos se preguntan quién lo sucederá y cuándo.

Los observadores pro-Kremlin se niegan incluso a nombrar a sus posibles sucesores entre los miembros actuales del gabinete. “Por supuesto, escribo sobre ellos en documentos clasificados, y muchos lo hacen, pero nombrarlos públicamente es hablarles de labios para afuera”, dijo el analista Alexey Mukhin, quien dirige el Centro de Información Política, un grupo de expertos en Moscú.

Dijo que la lista de posibles sucesores del Kremlin se hará pública después de la jubilación o muerte de Putin.

Sergei Biziukin, un activista de la oposición que fue expulsado de Rusia en 2019 después de intentar postularse para presidente reveló detalles de cómo considera que procederá el mandatario ruso: “Putin es sospechoso y reservado. Incluso si elige a alguien como sucesor, no lo revelará con anticipación. Aunque dudo que él considere dejar ir el poder mientras está vivo. Y a los dictadores rara vez les importa lo que suceda después ".

Por otra parte, Bajo Putin, el Kremlin elimina escrupulosamente a todos los críticos carismáticos.

Las amenazas y la presión obligaron a Garry Kasparov, un ex campeón de ajedrez convertido en líder de las protestas, a huir de Rusia en 2013.

El escandaloso novelista Eduard Limonov, que fundó el proscrito Partido Nacional Bolchevique, se convirtió en leal al Kremlin después de la anexión de Crimea en 2014 que había estado defendiendo desde la década de 1990.

El primer primer ministro de Putin, Mikhail Kasyanov, quien unió fuerzas con el demócrata liberal Boris Nemtsov, se retiró de la política después del asesinato por contrato de este último en 2015.

Irina Hakamada, una legisladora en tres ocasiones que se postuló contra Putin en 2004, ahora es coach de vida y personalidad de la televisión.

Mientras tanto, los sucesores potenciales de los pasillos del poder han sido degradados a sinecuras irrelevantes.

Cuando finalizó el segundo mandato de Putin en 2008, eligió a su antiguo subordinado Dmitri Medvedev, un abogado estudioso y de pequeña estructura, como sucesor temporal.

Medvedev inició reformas cautelosas mientras Putin actuó como su estreno de "cardenal gris" antes de ser reelegido por tercera vez en 2012.

Dejó su escaño en manos de Medvedev, hasta que el año pasado disolvió el gabinete de Medvedev y lo nombró vicepresidente del Consejo de Seguridad, un potrero para los relegados.

Y los líderes de lo que los críticos llaman la “oposición sistémica”, un trío de partidos cuyas fracciones minoritarias en la Duma, según ellos, se supone que crean una ilusión de pluralismo político, son ancianos y políticamente desdentados.

El comunista Gennady Zyuganov, que participó en todas las campañas presidenciales desde 1996, es famoso por su falta de carismático, y tiene 77 años.

Vladimir Zhirinovsky, de 75 años, es un ultranacionalista cuyo extravagante populismo y excentricidad se han parecido durante décadas a los del expresidente estadounidense Donald Trump.

Zhirinovsky es ampliamente visto como un payaso político que atrae a los derechistas descontentos y amenaza a Occidente.

El partido más pequeño de la "oposición sistémica", Una Rusia Justa, está dirigido por Sergey Mironov, de 69 años, un exgeólogo que se postuló para presidente dos veces, prometiendo nacionalizar la industria petrolera y hacer que la corrupción sea igual a la traición.

Algunos observadores han apostado por el ministro de Defensa, Sergey Shoigu, el miembro del gabinete con más años de servicio en Rusia y su segundo político más popular después de Putin.

Su primer nombre es esencialmente ruso, pero proviene de Tuva, una provincia empobrecida de budistas de habla turca que limita con el noroeste de China y tiene una de las tasas de asesinatos y suicidios más altas de Rusia.

Algunos intelectuales tuvanos incluso lo consideran una reencarnación de Subedei, un general mongol cuyo ejército arrasó lo que hoy es Rusia y Ucrania hace ocho siglos.

Shoigu comenzó su carrera a principios de la década de 1990 como jefe del ministerio de emergencias, lo que lo convirtió en una estructura militarizada altamente efectiva, y encabezó todas las listas políticas años antes de que Putin se convirtiera en presidente.

Considerado un demócrata liberal hasta que asumió el Ministerio de Defensa en 2012, Shoigu encabezó los mayores avances del Kremlin: la anexión de Crimea y la salvación del gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad.

Antes de la votación parlamentaria del 19 de septiembre, Putin lo nombró el chico del cartel de Rusia Unida, el partido gobernante que se ha estado hundiendo ignominiosamente en las encuestas.

Shoigu, de 66 años, se ve a menudo en la televisión pescando y cazando con Putin, un ungüento simbólico que, según algunos, lo convierte en el sucesor más probable.

"Tiene serias posibilidades, mucho más altas que cualquier otra persona por ahora", dijo a los medios Nikolay Mitrokhin, investigador de la Universidad de Bremen de Alemania.