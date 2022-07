Los planes para albergar a los refugiados que llegan a los Países Bajos en cruceros se han descrito como "absurdos" e ilegales, ya que el gobierno holandés presentó su solución para los centros de asilo superpoblados.

Ya se han encargado tres barcos grandes y uno estará anclado en Velsen, cerca de IJmuiden en el norte de Holanda, aunque los ministros están luchando por encontrar más puertos dispuestos.

Los funcionarios también están examinando cómo pueden permitir que los refugiados entren y salgan libremente de los barcos para evitar reclamos de que el estado mantiene cautivos ilegalmente a los que están a bordo.

Se dice que la medida es necesaria debido a la falta de espacio en los centros de refugiados a la luz de la gran cantidad de ucranianos que huyen de la guerra de Vladimir Putin.

Unos 3.000 refugiados podrían alojarse en los cruceros a partir de septiembre según los planes acordados por el gabinete holandés a principios de esta semana.

Los refugiados se han visto obligados a dormir en el césped frente a un centro de refugiados en el pueblo de Ter Apel, en el norte de los Países Bajos, debido a la falta de espacio, una situación que, según el gobierno, no se resolverá hasta dentro de al menos quince días.

El gobierno ha enfurecido aún más a las ONG al sugerir que no subirán a los barcos a personas de Ucrania, a diferencia de los refugiados de otros lugares. El consejo para refugiados, VluchtelingenWerk, describió la idea de colocar a los solicitantes de asilo en barcos como “absurda”.

Un portavoz dijo: “La recepción de los solicitantes de asilo ahora está muy por debajo del estándar. Un crucero como medida temporal ya es mucho mejor que un refugio de emergencia de crisis promedio. Pero es una historia diferente si los dejas flotar en el mar. No necesitas investigar para pensar que no puedes hacerle eso a las personas que han huido de la guerra y la violencia. Te ocupas de los refugiados como sociedad y no desde la distancia en el mar”.

El ala de refugiados de la ONU, ACNUR Holanda, dijo que la medida era “indeseable”. “Los traumas existentes debido al peligroso vuelo pueden resurgir para algunos”. Desde que estalló la guerra el 24 de febrero, aproximadamente 60.000 ucranianos han llegado a los Países Bajos.

Hace dos años, el Ministerio del Interior del Reino Unido consideró albergar a los refugiados en transbordadores en desuso amarrados frente a la costa, pero el costo financiero resultó ser demasiado alto.