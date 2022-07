Esta semana, la empresa de energía controlada por el Kremlin, Gazprom , cortó el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream 1 por mantenimiento hasta el 21 de julio, después de haber reducido su producción a menos del 40% de su capacidad. Ahora existe una creciente preocupación de que el presidente ruso simplemente se niegue a reactivarlo.

Esta semana se pidió a los ejecutivos de energía en la conferencia de la consultora Aurora en Oxford que votaran si los suministros regresarían. Un bosque de brazos confiados se disparó para decir "sí", una cantidad similar para "no". Solo Putin sabe la respuesta.

Los temores por el suministro de gas han llevado a las naciones europeas a llenar rápidamente su capacidad de almacenamiento antes del invierno. Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, acusó a Rusia de realizar "chantaje con gas". Por el contrario, las naciones con vínculos más estrechos con Rusia, incluidas Bielorrusia y Turquía, han visto pocas interrupciones.

Aunque Moscú tenía antecedentes de restricción de flujos de gas a Europa como parte de disputas pasadas con Ucrania , incluso en 2005-06, 2009 y 2017, muchos en la industria habían asumido que debido a que el Kremlin mantuvo el flujo de suministros durante la guerra fría, no lo haría. recurrir a cortar su mercado más grande. Sin embargo, Ben van Beurden, CEO de Shell, dijo esta semana que Putin ahora ha demostrado que "puede y está dispuesto a convertir los suministros en armas".

La estrategia tiene los objetivos aparentes de debilitar a los aliados de Kyiv y, potencialmente, enfrentar a las naciones entre sí. Esta semana, el primer ministro pro-Putin de Hungría, Viktor Orbán, dijo que detendría las exportaciones de gas a sus vecinos. La medida socava una regulación que hizo obligatoria la solidaridad entre los países europeos para evitar los cortes de suministro vistos después de la disputa de gas entre Rusia y Ucrania en 2017.

Menos gas vendido en Europa significa menos dinero para el cofre de guerra del Kremlin, y la UE se ha comprometido a reducir las importaciones rusas en dos tercios para fin de año sobre esa base. Sin embargo, a pesar de que los líderes de la UE acordaron un embargo parcial sobre el petróleo ruso , cualquier prohibición total de su gas parece poco probable dado cuánto dependen de él muchos de sus miembros. Entonces, ¿qué países son más vulnerables a la presión de Putin mientras gira el tornillo?

Alemania

La potencia económica europea ha quedado más expuesta por la repentina falta de gas ruso tras el cierre de Nord Stream 1, que se extiende desde Vyborg, al noroeste de San Petersburgo, bajo el mar hasta la costa báltica de Alemania.

El ministro de economía alemán, Robert Habeck, dice que el Kremlin está utilizando el gas “como arma” y admite que su país ha cometido un “grave error político” al volverse demasiado dependiente de los suministros rusos. Alemania importó 59.200 millones de metros cúbicos de gas a través de Nord Stream 1 en 2021 y esperaba duplicar esa cantidad a través de un nuevo gasoducto hermano, Nord Stream 2, pero suspendió esos planes días antes de la invasión de Ucrania.

Alemania ha tratado apresuradamente de quitarse el gas ruso para distanciarse de Putin desde la guerra. Mientras tanto, Gazprom cortó el suministro a través de Nord Stream 1 al 40% de su capacidad a mediados de junio. Como resultado, la dependencia de Alemania del gas ruso ha caído del 55% del consumo total al 35% desde la guerra. Pero el gobierno aún se ha visto obligado a declarar una crisis de gas, pidiendo a los usuarios industriales que reduzcan el uso y alentando a los ayuntamientos a apagar los semáforos por la noche, cortar el uso del aire acondicionado y dejar de iluminar edificios históricos.

Los inversores se muestran más pesimistas sobre la economía alemana desde la crisis de la deuda de la eurozona en 2011, en medio de temores de que pueda caer en una recesión.

Italia

Los italianos actualmente están luchando contra una ola de calor, pero mantenerse abrigado este invierno sigue siendo una prioridad en la agenda en un país con la población más antigua de Europa. Las importaciones rusas de gas representaron el 18 % del consumo antes de la guerra en Ucrania y se canalizan en gran medida a través del gasoducto Trans Austria.

El grupo energético Eni dijo esta semana que Gazprom recortaría los suministros a Italia en un tercio, además de los recortes del 60% desde que estalló la guerra. Confindustria, la asociación que representa a las industrias italianas, ha dicho que una suspensión total podría hacer que su PIB caiga un 2%. El aumento de los rendimientos de los bonos indica que los mercados están cada vez más preocupados por la capacidad del país para pagar sus enormes deudas.

Los sitios de almacenamiento de gas de Italia ahora están llenos en un 60% y se han lanzado planes para pedir a los consumidores que reduzcan la calefacción este invierno y pasen menos tiempo duchándose.

Eslovaquia

SPP, el principal importador de gas eslovaco, recibe la mayor parte de su gas de Rusia e incluso Zelenskiy reconoce que los eslovacos no pueden cortar inmediatamente esa fuente. SSP ha logrado aumentar las importaciones de gas natural licuado (GNL) de Noruega y otras naciones hasta finales de año. También se está probando un nuevo oleoducto de interconexión polaco-eslovaco, que se inaugurará a finales de este año.

Austria

Austria obtiene el 80 % de su gas de Rusia y sus depósitos de almacenamiento satisfacen solo el 39 % de sus necesidades anuales. El gobierno se ha comprometido a gastar 6.600 millones de euros en la acumulación de reservas, aunque es poco probable que Haidach, uno de los depósitos subterráneos de gas más grandes de Europa, se llene debido a las tensiones entre sus propietarios conjuntos: una empresa alemana y austriaca y Gazprom.

Los países bajos

El Ministerio de Energía holandés ha dicho que el país ha logrado cumplir su objetivo de poner fin a su necesidad de gas ruso para uso doméstico. Sin embargo, como un gran centro de almacenamiento y transporte, podría verse afectado por la reducción de los flujos. En mayo, Gazprom detuvo el suministro de gas a la empresa holandesa GasTerra después de que se negara a cumplir con las demandas del Kremlin de que todo el gas se pagara en rublos.

Francia

Francia depende menos que algunos de sus vecinos de Rusia, que suministra alrededor del 17% de su gas. Pero reemplazar la producción de energía se complica por el hecho de que muchas plantas nucleares francesas, que podrían haber tomado el relevo, están fuera de servicio debido al mantenimiento y las reparaciones. Rusia cortó brevemente los suministros a Francia en junio y el ministro de finanzas de París, Bruno Le Maire, describió esta semana un corte de gas ruso como el "escenario más probable".

Dijo que el país pediría inicialmente a los hogares y las empresas que reduzcan el consumo de energía y luego consideraría la construcción de una nueva infraestructura, como una planta flotante de GNL. El gigante francés de neumáticos Michelin dijo que había convertido sus calderas para garantizar que sean capaces de funcionar tanto con petróleo como con gas.

España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se enfrenta a tensiones geopolíticas por el suministro de gas al país en todos los frentes. Su decisión de apoyar a Marruecos en una disputa sobre el Sáhara Occidental provocó una reducción de los flujos de gas desde Argelia, que ahora ha sido superada por Rusia como el segundo mayor proveedor de España, detrás de EE. UU. Los suministros rusos son en su totalidad GNL, mientras que el gas de Argelia se canaliza principalmente a España.

Sánchez ha hablado de las instalaciones existentes en España (el país representa el 37 % de la capacidad de regasificación de la UE, donde el GNL se convierte de nuevo en gas natural), por lo que podría aumentar las exportaciones al resto de Europa. España y el vecino Portugal también han introducido un tope temporal en el precio mayorista del gas.

Polonia

Rusia aisló a Polonia y Bulgaria a finales de abril después de que se negaran a cumplir con sus demandas de pagar en rublos. Polonia había recibido alrededor de la mitad de su gas de Rusia, con 9.900 millones de metros cúbicos de los 20.000 millones que usa al año a través del gasoducto Yamal. Sin embargo, depende del carbón para la mayor parte de su energía y ya ha llenado sus sitios de almacenamiento de gas.

Un contrato de 1996 con Gazprom debía finalizar este año y Polonia no tenía intención de renovarlo. Tom Marzec-Manser, jefe de análisis de gas de la consultora ICIS, dijo: “Polonia no está en una mala posición porque no ha confiado en Rusia durante muchos años. Comenzó esta conversación sobre la seguridad del suministro de energía mucho antes que otros países”.