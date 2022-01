La difusión surgió de la provincia canadiense de New Brunswick, donde se advirtió que una enfermedad neurológica progresiva que ha desconcertado a los expertos durante más de dos años parece estar afectando a un número creciente de jóvenes y provocando un rápido deterioro cognitivo entre algunos de los afectados.

En declaraciones a The Guardian, un empleado de Vitalité Health Network, una de las dos autoridades de salud de la provincia, dijo que los casos sospechosos están aumentando en número y que los adultos jóvenes sin factores desencadenantes de salud previos están desarrollando un catálogo de síntomas preocupantes, incluida la rápida pérdida de peso. insomnio, alucinaciones, dificultad para pensar y movilidad limitada.

El número oficial de casos bajo investigación es de 48 personas, pero, según el peiódico inglés, varias fuentes dicen que el grupo ahora podría tener hasta 150 personas, con una acumulación de casos que involucran a jóvenes que aún requieren una evaluación adicional.

Al mismo tiempo, se han registrado al menos nueve casos en los que dos personas en contacto cercano, pero sin vínculos genéticos, han desarrollado síntomas, lo que sugiere que pueden estar involucrados factores ambientales.

Un caso sospechoso involucró a un hombre que estaba desarrollando síntomas de demencia y ataxia. Su esposa, quien era su cuidadora, de repente comenzó a perder el sueño y a experimentar atrofia muscular, demencia y alucinaciones. Ahora su estado es peor que el de él.

Una mujer de unos 30 años fue descrita como no verbal, se está alimentando con un tubo y babea excesivamente. Su cuidadora, una estudiante de enfermería de unos 20 años, también recientemente comenzó a mostrar síntomas de deterioro neurológico.

En otro caso, una joven madre perdió rápidamente casi 60 libras, desarrolló insomnio y comenzó a alucinaciones. Las imágenes cerebrales mostraron signos avanzados de atrofia.

El empleado de Vitalité, según The Guardian, que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar en público y temía repercusiones por hablar, dijo que decidió presentarse debido a la creciente preocupación por la velocidad con la que los jóvenes se han deteriorado.

“Esta no es una enfermedad de New Brunswick”, dijo el empleado. "Probablemente somos el área que está levantando la bandera porque somos principalmente rurales y en un área donde la gente podría estar más expuesta a los factores ambientales".

Pero en enero, se espera que la provincia de New Brunswick anuncie que el grupo de casos, que se hizo público por primera vez el año pasado después de que se filtró un memorando a los medios de comunicación , es el resultado de diagnósticos erróneos, que han agrupado por error enfermedades no relacionadas.

La Clínica Especial de Trastornos Neurodegenerativos, también llamada Clínica de la Mente, en la ciudad de Moncton es el centro de intercambio de información para los casos derivados de la región y de las provincias vecinas. Los casos prospectivos generalmente han dejado perplejos a los médicos y se han resistido a una batería de pruebas neurológicas estandarizadas que se utilizan para descartar ciertas afecciones.