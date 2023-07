Los comentarios del presidente se produjeron cuando los ministros culparon a los jóvenes que usan plataformas como Snapchat y TikTok por organizar y alentar disturbios y violencia después del asesinato de un adolescente durante una parada de tráfico policial en un suburbio de París.

“Necesitamos pensar en cómo los jóvenes usan las redes sociales cuando las cosas se salen de control, es posible que tengamos que regularlas o cortarlas. No deberíamos hacer esto en el calor del momento y me complace que no tuviéramos que hacerlo”, dijo Macron en una reunión de más de 200 alcaldes cuyos municipios fueron golpeados por la violencia.

“Creo que es un debate real que debemos tener a la luz del día”, les pidió Macron a los alcaldes en un video obtenido por la televisión BFM.

Los críticos dijeron que pondría a Francia junto a países autoritarios como China, Rusia, Irán y Corea del Norte al considerar tales medidas. Olivier Faure, el líder del Partido Socialista, tuiteó: “El país de los derechos del hombre y de los ciudadanos no puede alinearse con esas grandes democracias de China, Rusia e Irán”.

Olivier Marleix, del centro-derecha Les Républicains, agregó: “¿Cortar las redes sociales? ¿Como China, Irán, Corea del Norte? Incluso si es una provocación para distraer la atención, es de muy mal gusto”.

La semana pasada, Macron pidió a las empresas de redes sociales que mostraran un "sentido de la responsabilidad" y eliminaran publicaciones delicadas, en particular aquellas que muestran o fomentan la violencia o el saqueo.

Los ministros franceses se reunieron el viernes con representantes de TikTok y Snapchat. Al día siguiente, el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, sugirió que se tomarían medidas legales para identificar a quienes utilizan las redes sociales para organizar actos ilegales y llevarlos ante los tribunales.

El gobierno ha luchado contra disturbios y saqueos desde que un oficial de policía mató a Nahel M, de 17 años, durante una parada de tráfico el 27 de junio, reavivando las acusaciones de racismo sistémico entre las fuerzas de seguridad de Francia.

La violencia parecía estar disminuyendo el miércoles por la mañana con 17 arrestos en todo el país, incluidos siete en París, durante la noche. Las cifras oficiales reportaron 116 incidentes de incendios provocados, incluidos ocho edificios y 78 vehículos.

Violentas tormentas azotaron grandes zonas del norte de Francia, incluida la capital, el martes por la noche, lo que alentó la calma relativa después de siete días de disturbios generalizados.

Mientras tanto, los fiscales franceses abrieron una investigación sobre la muerte de un hombre de 27 años que fue alcanzado por un proyectil en el momento de los disturbios del sábado , dijo la oficina del fiscal de Marsella.

El hombre murió el sábado por la noche mientras Marsella estaba sumida en disturbios y saqueos , pero los fiscales dijeron que no era posible determinar dónde estaba el hombre cuando le dispararon o si la víctima había participado en los disturbios.

Los fiscales dijeron el martes que la causa probable de la muerte en Marsella fue un golpe violento en el pecho de un proyectil de "bola de destello" como el que usa la policía antidisturbios, pero no especificaron quién disparó o quién era el dueño del arma. El impacto provocó un paro cardíaco y muerte súbita.

Las pistolas de bolas de destello están diseñadas para ser armas de control de disturbios no letales que no penetran la piel. Se cuestiona su uso por parte de la policía en Francia, ya que los proyectiles han provocado la pérdida de ojos, lesiones en la cabeza y otros traumatismos.

El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, dijo el miércoles que la violencia en Francia, por parte de algunos policías y manifestantes “plantea un problema”, en declaraciones a la radio belga.

“Es sorprendente” que se haya visto un “nivel muy alto de violencia” en las protestas en Francia en los últimos años por el costo de vida, la reforma de las pensiones y el asesinato policial de un conductor adolescente la semana pasada, manifestó a la radio pública belga RTBF. “Eso realmente debe analizarse porque plantea un problema”, añadió el comisionado, un ex primer ministro belga.

Reynders explicó que el problema era con “un cierto número de policías… [y] el comportamiento de las personas que tienen derecho a protestar libremente, ese es un derecho fundamental, pero no a saquear tiendas, a destruir tiendas, a no destruir equipos públicos”.

La reunión de Macron el martes con los más de 200 alcaldes se presentó como una oportunidad para explorar las "razones más profundas" para ello. Pero con los funcionarios de derecha e izquierda apuntándose el uno al otro y cada lado insistiendo en sus propias soluciones, Macron dijo al final de la reunión que no habían logrado la unanimidad.

Zartoshte Bakhtiari, alcalde de Neuilly-sur-Marne, al este de París, señaló: “Vine para escuchar al presidente darnos una visión, establecer un rumbo. No vine para una sesión de terapia de grupo”.

Según los informes, Macron también sugirió multar a los padres de los niños involucrados. “Con el primer delito, tenemos que encontrar una forma de sancionar económica y fácilmente a las familias”, reclamó, según comentarios publicados por el periódico Le Parisien.