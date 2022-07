Denis Pushilin, jefe de la autoproclamada República Popular de Donetsk (DPR), régimen independientista que se hizo con el control de la región por la invasión del ejército de Vladimir Putin, decidió prohibir Google por su presunta propaganda antirrusa.

Pushilian dijo que: "La propaganda inhumana de Ucrania y Occidente ha cruzado durante mucho tiempo todas las fronteras. Hay una verdadera persecución de los rusos, la imposición de mentiras y desinformación".

El líder de la republica independientista aseguró además que: "A la vanguardia de las tecnologías de la información en este sentido se encuentra el motor de búsqueda Google, que abiertamente, por orden de sus curadores del gobierno de EE. UU., promueve el terrorismo y la violencia contra todos los rusos, y en especial contra la población de Donbas".

Pushilin indicó también: "No empezó ayer. Creo que esta situación no se debe aguantar más. Hemos decidido bloquear a Google en el territorio de la RPD. Esto es lo que hacen en cualquier sociedad con criminales: están aislados de otras personas. Si Google deja de perseguir su política criminal y vuelve a la corriente principal de la ley, la moral y el sentido común, no habrá obstáculos para su trabajo", concluyó.

Rusia, Siria y Corea del Norte son los únicos estados miembros de la ONU que reconocen a la RPD como una autoridad legítima.