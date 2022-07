Un niño ucraniano de 16 años describió cómo los soldados rusos lo mantuvieron como rehén durante 90 días mientras escuchaba cómo torturaban a otros prisioneros en una celda cercana.

Vladislav Buryak, que fue separado de su familia el 8 de abril en un puesto de control cuando intentaba huir de la ciudad de Melitopol, fue liberado después de meses de negociación entre su padre, Oleg, un funcionario local ucraniano, y soldados rusos, que querían cambiar a Vladislav por un individuo de interés para el ejército ruso.

El vívido relato de Vladislav de su tiempo en cautiverio es una descripción de interrogatorios violentos que involucran palizas brutales y confirma otros informes de fuerzas separatistas rusas y prorrusas que maltratan a los detenidos.

Es uno de los cerca de 500 casos de rehenes civiles cuya información ha recopilado el Centro para las Libertades Civiles en Ucrania, incluidos varios otros jóvenes, aunque la organización dice que es probable que el total sea la punta del iceberg.

En una entrevista, Vladislav describió su larga experiencia y cómo lo sacaron de un convoy de vehículos.

“Salimos de Melitopol hacia Zaporizhzhia a las 9 de la mañana”, dijo, sentado junto a su padre. “Alrededor de las 11 en punto nos detuvieron en el puesto de control, donde los soldados rusos comenzaron a revisar los documentos.

“Me preguntaron si había filmado el puesto de control y me exigieron que les diera mi teléfono. Luego encontré un video de un Telegram ucraniano que tenía soldados rusos hablando de cómo no querían pelear.

“Eso los enojó, y un soldado con una ametralladora me apuntó y dijo que tenía que seguirlo y me llevó a la carpa donde estaban ‘filtrando’ a las personas que se iban. Fue entonces cuando descubrieron que yo era hijo de un funcionario local y valioso como rehén”.

Vladislav dijo que lo llevaron a un lugar que se usaba como prisión en Vasylivka, donde lo retuvieron durante más de 40 días en una celda individual antes de ser trasladado a un hotel para su último mes en cautiverio.

“Me tenían trabajando lavando el piso de la habitación que usaban para los interrogatorios, limpiando las habitaciones de los oficiales y tirando la basura. La celda donde me retuvieron estaba a unos metros de donde hacían los interrogatorios.

Podía escuchar a la gente gritar, y cuando limpié la habitación pude ver manchas de sangre. Debido a que podía moverme cuando estaba limpiando celdas, a veces tenía la oportunidad de ver lo que les había sucedido a las personas y, a veces, podían hablar conmigo durante un minuto más o menos cuando los guardias no estaban mirando”.

Vladislav describió la habitación donde se llevaron a cabo los interrogatorios: “Había una mesa de metal y dos sillas. Uno era para la persona interrogada y el otro para la persona que tomaba notas.

Un militar ruso monta guardia en Melitopol, región de Zaporizhzhia.

“Había manchas de sangre y vendajes empapados. También podía escuchar el interrogatorio, al menos tres veces por semana. '¿Tienes armas? ¿Quién más tiene armas?' Estaban gritando y las personas que estaban siendo torturadas gritaban muy fuerte.

“La gente estaba siendo golpeada y torturada con descargas eléctricas. Si alguien no decía nada, la tortura continuaba, a veces durante varias horas”.

“También vi gente después, y sus rostros estaban magullados. Tenía mucho miedo de que me golpearan a mí también, así que traté de mantenerme sin emociones. Nadie me dijo nunca por qué me retenían, pero supuse que era para intercambiarme”.

Mientras Vladislav estaba detenido, su padre estaba negociando con los rusos para tratar de asegurar la liberación de su hijo.

“Me llamaron por primera vez el día después de que se llevaran a Vladislav el 9 de abril”, dijo Oleg. “Me dijeron: ‘Tengo a tu hijo’. Dijeron: ‘Necesito a esta persona para intercambiar’. Estaba claro que era un rehén. Pero también entendí que él era valioso para ellos y que probablemente no iban a hacerle daño.

“No podía discutir con ellos y decir: ¡es un niño! No había lugar para el debate. Para el 4 de julio habían dejado en claro que podría ser liberado si este individuo era liberado. En los 90 días solo logré hablar con Vladislav seis veces, e incluso entonces sabíamos que los rusos estaban escuchando”.