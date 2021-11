El padre del primer ministro, Stanley Johnson, ha sido acusado de tocar de manera inapropiada a un ex ministro del gabinete y a una periodista muy conocida que cubre la política del Reino Unido.

Caroline Nokes, quien preside el comité de mujeres e igualdad, dijo que Johnson la había golpeado en el trasero en 2003, mientras se postulaba para ser diputado por Teignbridge en Devon.

Ailbhe Rea, corresponsal política del New Statesman, dijo que estaba agradecida con Nokes por hablar y dijo que Johnson "me había manoseado en una fiesta en la conferencia conservadora en 2019".

Johnson le dijo a los medios que "no recordaba en absoluto a Caroline Nokes" cuando el locutor se le acercó. El ministro del Interior, Damian Hinds, dijo el martes que debería haber una investigación sobre los reclamos "si ese es el curso de acción apropiado".

Nokes, el parlamentario de Romsey, estaba hablando en un panel de discusión con otros parlamentarios comentó a los periodistas. Ella dijo: “He tenido parlamentarios varones que me pusieron las manos en el trasero en el Strangers 'Bar [en el parlamento]”.

“Puedo recordar a un hombre realmente prominente, en ese momento el candidato conservador para Teignbridge en Devon, dándome una palmada en el trasero tan fuerte como pudo y diciendo: 'Oh, Romsey, tienes un asiento encantador'.

“Habría tenido poco más de 30 años, tan mayor, lo suficientemente mayor como para llamarlo… ahora lo considero un deber, un deber absoluto, llamar donde sea que lo veas. Sé la mujer ruidosa, irritante y agresiva en la habitación porque si no estoy preparada para hacer eso, entonces mi hija no estará preparada para hacer eso ... llegas a un punto en el que dices, 'arriba con esto, yo no pondrá '”.

Después de la entrevista de Nokes, Rea tuiteó: “Stanley Johnson también me tocó a tientas en una fiesta en la conferencia conservadora en 2019. Estoy agradecido con Caroline Nokes por decir algo que ninguno de nosotros debería tener que soportar, sobre todo de parte del primer ministro. padre."

Johnson, de 81 años, fracasó en su intento de convertirse en diputado en 2005. Le dijo a los medios: “No recuerdo nada de Caroline Nokes, pero ahí lo tienes. Y sin respuesta ... Hola ho, buena suerte y gracias ".

El panel también contó con otros tres parlamentarios de alto nivel que hablaron sobre sus puntos de vista como legisladores sobre los cambios que se podrían hacer para poner fin al acoso y la violencia sexuales. Las parlamentarias laboristas Jess Phillips y Rosena Allin-Khan, y la parlamentaria conservadora Fay Jones también hablaron sobre sus propias experiencias de acoso sexual.

Tanto Phillips como Allin-Khan describieron haber sido acosados en el trabajo en sus trabajos anteriores por altos directivos. Phillips, la ministra en la sombra para la violencia doméstica, dijo que fue agredida por un exjefe en una fiesta. Jones, quien fue elegida en 2019, describió cómo un hombre la mostró cuando tenía 17 años.

Hinds dijo que el gobierno se comprometió a hacerlo más seguro para las mujeres y las niñas. "No sé, obviamente, acerca de ... lo que escuché esta mañana, como ustedes, o durante la noche, acerca de esto, acerca de estas acusaciones", dijo a Times Radio.

“Puedo decir que, en general, en términos de la seguridad de las mujeres y niñas, y de estar libres de acoso dondequiera que estén en casa, en el trabajo, en la calle y en línea, esta es una prioridad absoluta para el gobierno.

“Pero no me uniré a un vínculo entre eso y esto porque no lo sabemos, pero si hay una investigación, entonces, por supuesto, eso sucederá. Si hay una investigación, si ese es el curso de acción apropiado, entonces, por supuesto, eso sucederá ".