Aproximadamente el 30% de los ex detenidos de Guantánamo que fueron capturados en terceros países no han recibido estatus legal, según un nuevo análisis compartido exclusivamente con The Guardian, lo que los deja vulnerables a la deportación y restringe su capacidad para reconstruir sus vidas.

De los cientos de hombres liberados de Guantánamo desde que la prisión abrió por primera vez hace 20 años, unos 150 fueron enviados a terceros países en acuerdos bilaterales negociados por Estados Unidos, porque se consideraba peligroso regresar a sus países de origen.

Públicamente, Estados Unidos se comprometió a transferirlos de una manera humana que aseguraría la rehabilitación después de años de encarcelamiento y, en muchos casos, tortura, sin cargos. Pero muchos permanecen en el limbo legal, sin poder trabajar o reunirse con sus familias, y han estado sujetos a años de detención. Otros han sido devueltos a la fuerza a condiciones peligrosas.

Los nuevos datos fueron producidos por la organización de derechos humanos Reprieve, que ayuda a ex detenidos, e ilustra cómo la anarquía que ha marcado la prisión desde el principio puede seguir a los hombres años después de su liberación. El análisis indica que aproximadamente 45 hombres no recibieron documentos de residencia al momento del reasentamiento.

Ravil Mingazov estuvo detenido en Guantánamo durante más de 14 años antes de ser trasladado a los Emiratos Árabes Unidos el último día de la administración Obama. Un tártaro musulmán de Rusia que había sido acosado por las autoridades debido a su religión, temía regresar a casa, donde los expertos en derechos humanos de la ONU advirtieron que podría enfrentar tortura . Se le aseguró que viviría libremente en los Emiratos Árabes Unidos después de un breve período en un centro de rehabilitación. En cambio, ha sido mantenido en confinamiento solitario y severamente maltratado, según su familia y abogados.

Su hijo de 23 años, Yusuf Mingazov, habló con The Guardian desde su casa en Londres. “No estoy diciendo que Guantánamo sea un buen lugar. Es uno de los peores lugares del mundo, una de las peores cárceles. Pero en comparación con los Emiratos Árabes Unidos en este momento, es un lugar agradable ".

El año pasado, aumentaron los temores de una repatriación forzosa después de que las autoridades rusas visitaran a la madre de Ravil en Tartaristán para presentar documentos de viaje. Las llamadas telefónicas monitoreadas a familiares se paralizaron. Una opinión de la ONU ha comparado el caso de Mingazov con la detención en régimen de incomunicación y la desaparición forzada, responsabilizando tanto a Estados Unidos como a los Emiratos Árabes Unidos. Un portavoz del departamento de estado dijo que se habían planteado preocupaciones sobre el caso con el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos.

Martina Burtscher, trabajadora social de Reprieve, dijo que abordar las necesidades de los ex detenidos se volvió mucho más difícil cuando la administración Trump eliminó una oficina del departamento de estado dedicada al cierre de Guantánamo. Esa oficina había sido dirigida por un enviado especial encargado de encontrar soluciones para los hombres que se quedaron y monitorear las condiciones de los reasentados.

Sin la oficina, no había forma de presionar a los gobiernos anfitriones, que ahora "tenían las manos libres" para hacer lo que quisieran con los hombres, dijo Burtscher. “¿A quién llama en el departamento de estado para tratar de asegurarse de que haya un seguimiento? Puedes ir a la embajada de Estados Unidos en el país anfitrión, lo que intenté hacer en varios lugares. Las respuestas fueron en gran parte las mismas: 'Ya no es nuestro problema. Los hombres ahora están a [merced] de sus países anfitriones, y estamos seguros de que se están cumpliendo sus derechos humanos '”.

Para muchos ex detenidos, ese no fue el caso. Los Emiratos Árabes Unidos han deportado a otros 22 hombres a sus países de origen, Yemen y Afganistán. Uno de los hombres yemeníes está detenido por un grupo de milicias; uno de los hombres afganos murió por “tortura, malos tratos y negligencia médica tanto en Guantánamo como en los Emiratos Árabes Unidos”, según un informe de la ONU . En 2018, Senegal repatrió por la fuerza a dos hombres a Libia, donde fueron detenidos por la milicia. Desde entonces han sido liberados, pero siguen siendo "vulnerables a una nueva detención", según Reprieve.

Otros ex detenidos pueden estar nominalmente libres en los países de acogida, pero sin documentación, a menudo no pueden trabajar, viajar o ver a sus familias. Mansoor Adayfi , un yemení enviado a Serbia en 2016, se ha quejado de la vigilancia persistente y otras restricciones, y ha calificado la vida posterior a la detención como “Guantánamo 2.0”.

El portavoz del Departamento de Estado dijo que el gobierno registra sus preocupaciones con los países anfitriones cuando no está claro que los ex detenidos estén siendo tratados con humanidad.

La administración Biden no ha restablecido el papel de enviado especial para cerrar Guantánamo. Hasta ahora, solo una persona ha sido liberada bajo Biden, a su Marruecos natal, y 13 detenidos son elegibles para ser trasladados.

El embajador Daniel Fried, enviado especial durante el primer mandato de Obama, dijo que monitorear el progreso de los detenidos reasentados era una parte central del trabajo. “Conocíamos el estado de cada transferencia a un tercer país. Sabía quién se casó y dónde trabajaba y quién era su esposa ”, dijo.

“Hay algunos problemas de Guantánamo que nunca desaparecerán”, continuó Fried. "La forma de lidiar con eso es dar un paso adelante y asegurarse de que las personas que estaban allí, si considera que son elegibles para la transferencia, reciben el apoyo que necesitan".