El cólera y el agua envenenada por los cadáveres podría matar a miles en Ucrania

Según el alcalde de Mariupol, Vadym Boychenko, los cadáveres de la ciudad de Mariupol, tomada por los rusos, contaminaron los pozos de agua, ya que el ejército de Rusia no está recogiendo los cuerpos y estos al estar frente a altas temperaturas se descomponen más rápido.

"Hay un brote de disentería y cólera. Desafortunadamente, esta es la evaluación de nuestros médicos: que la guerra que se llevó a más de 20,000 residentes... desafortunadamente, con estos brotes de infección, reclamará a miles de mariupolitas más", señaló el alcalde en una entrevista televisa.

Cerca de 100.000 personas se encuentran en la ciudad que una vez tuvo una población de alrededor de 430.000 habitantes antes de que las tropas rusas invadieran el país, según funcionarios ucranianos.

Boychenko enfatizó que el problema se graba porque no recolectan los cuerpos ni la basura. "No han limpiado los cuerpos de los que mataron en los bombardeos. Muchos cuerpos todavía están bajo las ruinas. El problema se ve agravado por la ausencia de recolección de basura: el sistema no ha estado funcionando desde febrero".

Además de estos problemas, las altas temperaturas de verano y la lluvia, producen que los cuerpos se descompongan más rápido e incluso rompen las tumbas provisorias. La falta del funcionamiento del sistema de agua y de las alcantarillas, es otro problema más.

"La mezcla resultante fluye hacia ríos y pozos, donde la gente la extrae y la utiliza. Esta agua ya está envenenada. Ya se ha propagado por toda la ciudad. Las autoridades de ocupación llevan agua a la ciudad, pero no la suficiente. La gente todavía va a los pozos y toma esa agua envenenada" reconoció Boychenko.

El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña también dijo que existía el riesgo de un gran brote de cólera en Mariupol porque los servicios médicos probablemente estaban al borde del colapso. Rusia está luchando para proporcionar servicios públicos básicos a la población en los territorios ocupados por Rusia, afirmó.