Todo estaba previsto desde mucho antes de la muerte de la Reina Isabel II. El primer funcionario en tratar la noticia fue Sir Christopher Geidt, secretario privado de la Reina, un ex diplomático que recibió un segundo título de caballero en 2014, en parte por planificar la sucesión.

Geidt se contactó con la nueva primera ministra Liz Truss. La última vez que murió un monarca británico, hace 65 años, la muerte de Jorge VI se transmitió en una palabra clave, "Hyde Park Corner", al Palacio de Buckingham, para evitar que los operadores de la centralita se enteraran.

Para Isabel II, el plan de lo que sucederá a continuación se conoce como “Puente de Londres”. En este caso, la frase para confirmar la noticia fue: "El puente de Londres está caído", en líneas seguras.

Desde el Centro de Respuesta Global del Foreign Office, en una ubicación no revelada en la capital, la noticia llegó a los 15 gobiernos fuera del Reino Unido donde la Reina también es la jefa de estado, y a las otras 36 naciones de la Commonwealth para las que ha servido como una figura decorativa simbólica, una cara familiar en los sueños y los dibujos desordenados de mil millones de escolares, desde los albores de la era atómica.

Por un tiempo, la Reina falleció y nadie lo supo. Los gobernadores generales, los embajadores y los primeros ministros fueron los primeros en enterarse. El resto lo descubrió bastante después, tal como ha sucedido en el pasado. El 6 de febrero de 1952, Jorge VI fue encontrado por su ayuda de cámara en Sandringham a las 7:30 a.m. La BBC no emitió la noticia hasta las 11.15 horas, casi cuatro después.

Cuando la princesa Diana murió a las 4 a.m. hora local en el hospital Pitié-Salpêtrière de París el 31 de agosto de 1997, los periodistas que acompañaban al exsecretario de Relaciones Exteriores, Robin Cook, en una visita a Filipinas lo supieron en 15 minutos. Durante muchos años, a la BBC se le informó primero sobre las muertes reales, pero ahora su monopolio sobre la transmisión al imperio se ha ido.

Cuando la Reina muera, el anuncio saldrá como una noticia de última hora para la Asociación de la Prensa y el resto de los medios de comunicación del mundo simultáneamente. En el mismo instante, un lacayo vestido de luto emergerá de una puerta en el Palacio de Buckingham, cruzará la grava de color rosa opaco y clavará un aviso de borde negro en las puertas.

Las pantallas brillarán. Habrá tuits. En la BBC, se activará el “sistema de transmisión de alertas por radio” (Rats), una alarma de la era de la guerra fría diseñada para resistir un ataque a la infraestructura de la nación. Las ratas, a las que a veces también se hace referencia como "reales a punto de apagarlas", son una parte casi mítica de la intrincada arquitectura de rituales y ensayos para la muerte de las principales personalidades reales que la BBC ha mantenido desde la década de 1930.

La mayoría del personal solo lo ha visto funcionar en pruebas; muchos nunca lo han visto funcionar en absoluto. “Cada vez que hay un ruido extraño en la sala de redacción, siempre alguien pregunta: '¿Son las Ratas?' Porque no sabemos cómo suena”, me dijo un reportero regional.

Todas las organizaciones de noticias se esforzarán por poner películas al aire y obituarios en línea. En The Guardian, el editor adjunto ya tenía lista de historias preparadas clavada en su pared. Se dice que The Times tiene 11 días de cobertura listos para comenzar. En Sky News e ITN, que durante años ensayaron la muerte de la Reina sustituyendo el nombre de “Mrs Robinson”, se llamará a expertos reales que ya firmaron contratos para hablar en exclusiva en esos canales. “Voy a estar sentado afuera de las puertas de la Abadía en una mesa de caballete enormemente agrandada comentando a 300 millones de estadounidenses sobre esto”, me dijo uno.

Para las personas atrapadas en el tráfico, o con Heart FM de fondo, al principio solo hubo indicaciones muy sutiles de que algo estaba pasando. Las estaciones de radio comerciales de Gran Bretaña tienen una red de "luces obit" azules, que se prueban una vez por semana y se supone que se encienden en caso de una catástrofe nacional. Cuando saltó la noticia, estas luces comenzaron a parpadear para alertar a los DJs de que cambien a las noticias en los próximos minutos y, mientras tanto, reproduzcan música inofensiva.

Todas las estaciones, hasta la radio del hospital, han preparado listas de música compuestas por canciones de “Mood 2” (triste) o “Mood 1” (más triste) para escuchar en momentos de duelo repentino. “Si alguna vez escuchas Haunted Dancehall (Nursery Remix) de Sabres of Paradise en Radio 1 durante el día, enciende el televisor”,escribió Chris Price, un productor de radio de la BBC, para el Huffington Post en 2011 . “Algo terrible acaba de suceder”.

Tener planes para la muerte de los principales miembros de la realeza es una práctica que incomoda a algunos periodistas. “Hay una historia que se considera mucho más importante que otras”, se quejó un ex productor del programa Today.

Durante 30 años, los equipos de noticias de la BBC fueron llevados a trabajar en las tranquilas mañanas de los domingos para presentar historias simuladas sobre la Reina Madre ahogándose con una espina de pescado. Hubo una vez un escenario sobre la muerte de la princesa Diana en un accidente automovilístico en la M4.

Estos planes bien trazados no siempre han ayudado. En 2002, cuando murió la Reina Madre, las luces del obituario no se encendieron porque alguien no presionó el botón correctamente. En la BBC, Peter Sissons, el presentador veterano, fue criticado por llevar una corbata granate. Sissons fue víctima de un cambio de política de la BBC, emitido después de los ataques del 11 de septiembre, para moderar su cobertura y reducir el número de miembros de la realeza de "categoría uno" elegibles para el procedimiento de obituario completo. Las últimas palabras en el oído de Sissons antes de salir al aire fueron: “No te pases de la raya. Es una mujer muy vieja que tuvo que irse hace un tiempo”.

Pero no habrá improvisaciones con la Reina. Los presentadores de noticias visten de traje negro y corbata negra tal como estaba estipulado. Un plan de muchísimos años que, finalmente, frente al fallecimiento de la monarca de 96 años de edad debió ponerse en marcha.