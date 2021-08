La asistenta ejecutiva del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, rompió su anonimato y pidió rendición de cuentas por su presunto acoso sexual. Las afirmaciones de Brittany Commisso se detallaron por primera vez en un informe que encontró que Cuomo acosaba sexualmente a 11 mujeres.

"Lo que me hizo fue un crimen", dijo Commisso, de 32 años, sobre supuestos casos de manoseos mientras trabajaba con el gobernador. Cuomo, de 63 años, niega haber actuado mal y hasta ahora se ha resistido a los pedidos de dimisión.

Una investigación realizada la semana pasada por la oficina de la procuradora general Letitia James encontró que el presunto comportamiento de Cuomo contra las mujeres había violado la ley estatal y federal.

La investigación duró meses e incluyó entrevistas con casi 200 personas, incluidos miembros del personal que presentaron denuncias en su contra.

Commisso, a la que se hace referencia en el informe como la Asistente Ejecutiva # 1, dijo a los investigadores que el gobernador hizo comentarios cada vez más sugerentes sobre su apariencia y el estado de su relación después de que comenzó a trabajar con él.

Ella dijo que él la había abrazado de manera inapropiada, y una vez la había besado en los labios sin su consentimiento. También acusó al gobernador de tocarle el trasero mientras la pareja se tomaba una fotografía juntos y alegó que en otra ocasión le subió la mano a la blusa y le agarró el pecho.

Hablando sobre su experiencia en la entrevista que se transmitirá hoy, Commisso dijo que no había hablado en ese momento porque temió que no le creyesen.

"Tenía miedo de que si me hubiera presentado y revelado mi nombre, que el gobernador y sus 'facilitadores' [como] me gusta llamarlos me atacarían brutalmente, difamarían mi nombre como los había visto y oído hacer antes", dijo.

El alguacil del condado de Albany, Craig Apple, confirmó previamente que se había abierto una investigación penal contra Cuomo, y Commisso se identificó como la demandante.

Hasta ahora, Cuomo se ha resistido a los pedidos de renuncia por las acusaciones, incluso del presidente Joe Biden, pero pronto podría enfrentar un juicio político por parte de los legisladores estatales.

Negó las acusaciones específicas a los investigadores y dijo en un comunicado la semana pasada que "nunca había tocado a nadie de manera inapropiada ni había hecho insinuaciones sexuales inapropiadas".

El domingo, su principal asistente, Melissa DeRosa, anunció su renuncia . La abogada Roberta Kaplan, presidenta del grupo de igualdad de género Time's Up, también renunció a su puesto debido a sus vínculos con Cuomo el lunes.

"Desafortunadamente, los acontecimientos recientes han dejado en claro que incluso nuestros aparentes aliados en la lucha por promover a las mujeres pueden convertirse en abusadores", escribió en su carta, informada por el New York Times.