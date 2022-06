El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, "no quería escuchar" las advertencias sobre una invasión rusa.

Biden dijo que mucha gente pensaba que estaba exagerando y agregó: "iba a entrar en la frontera. Y no había duda, y Zelenskiy no quería escucharlo, ni mucha gente tampoco. Entiendo por qué no querían oírlo, pero entró", explicó.

En declaraciones a los periodistas, Biden agregó que tenían datos para sustentar la evaluación. Sin embargo, los reportes de la inteligencia norteamericana previos a la invasión eran confusos, y el mas cercano a lo que terminó ocurriendo, ubicaba la invasión ocurriendo mucho después de lo que en realidad ocurrió.